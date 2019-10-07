Олег Гасанов о будущем Большой Морской

Общественные обсуждения концепции предстоящей реконструкции ул. Большая Морская вызвали широкий общественный резонанс как на самих слушаниях, так и после их завершения.С марта 2019 года в средствах массовой информации широко анонсируется предстоящая реконструкция центральной части города.

Жителям Севастополя с 27 мая по 30 июня предлагали оставить свои пожелания на официальном сайте правительства Севастополя в разделе «Опросы» или в группе «На связи губернатор Севастополя» в социальной сети «ВКонтакте», а также в свободной форме ответить на вопросы: «Какой вы видите Большую Морскую после завершения работ по ремонту и благоустройству?», «Что необходимо включить в техническое задание?»

По инициативе врио губернатора Севастополя М.Развожаева мы перешли к следующему этапу, к очному обсуждению концепции с участием проектировщиков и различных групп представляющих как общественников, так и профессиональное сообщество Севастополя. Это позволило уже сегодня – до начала работ по реконструкции – внести ряд серьёзных корректив в проект концепции.

Реконструкция будет проходить в несколько этапов.

На первом этапе планируется осуществить реконструкцию центральной улицы города – улицы Большая Морская. В дальнейшем планируется реконструкция Артиллерийской бухты, набережной Корнилова, проспекта Нахимова и улицы Ленина.

С моей точки зрения, центральное городское кольцо, Артиллерийская бухта и набережная Корнилова являются самостоятельно исторически сложившимися архитектурными ансамблями, именно поэтому проект реконструкции должен быть разделен на несколько этапов, концептуально связанных между собой, но при этом с учетом исторически сложившихся особенностей.

Так, например, облик Артбухты сложился в 1820 году,. Она до настоящего времени является местом массового посещения. Следовательно, концепция ее реконструкции должна не только обеспечить расширение пространства и обустройство посещаемых объектов, но и быть связана с одной стороны с архитектурным ансамблем на мысе Хрустальный, где планируется размещение новых объектов культурно-образовательного кластера, а с другой – с набережной Корнилова.

Улица Большая Морская, названная улицей Морской в 1786 году, появилась в Севастополе вскоре после основания города. Во время Великой Отечественной войны она практически полностью была разрушена. Из зданий на ней уцелели Покровский собор (1905 года), Севастопольская кенасса (1908 года) (примечание: ныне здание спортклуба «Спартак») и Главпочтамт (1914 года).

Свой законченный архитектурный облик после восстановления Большая Морская приобрела к 1957 году, и, к сожалению, многие из нас помнят его только по фильмам и фотографиям тех лет. Сегодня на Большой Морской насчитывается 51 здание, признанное памятникам архитектурного наследия.

Севастополь нередко называют белокаменным. К сожалению, это уже во многом условность, просто красивое слово. «Исторический лицо», а именно так я бы назвал центральное городское кольцо, ветшало, серело, постепенно скрывалось под грудами инородных объектов.

Тут тебе и пристройки, уродующие исторические здания, и заполнившая всё и вся пестрая реклама, и боевая раскраска всех цветов радуги. Похоже, что безобразию приходит конец, у нас появился шанс увидеть неповторимый архитектурный ансамбль в его первозданном виде.

Я считаю, что все жители нашего города должны принять активное участие в обсуждении данного проекта. Мы просто обязаны воспользоваться уникальным шансом возродить исторический облик нашего центра. Мнения севастопольцев должны быть учтены в обязательном порядке.

Согласно предлагаемой концепции, планируется убрать наружные электрические сети, произвести ремонт и замену подземных коммуникаций, отремонтировать фасады и кровли зданий. Кроме этого,, будут отремонтированы тротуары, частично – примыкающие внутриквартальные дороги, проведено озеленение и благоустройство, установлены урны, скамейки, парклеты (примечание: парклет – небольшие, легко демонтируемые зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуара). Рассматриваются несколько вариантов ремонта наружного освещения с сохранением исторического облика фонарных столбов. Все эти работы будут выполнены за счет средств бюджета Москвы в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве и средств Фонда содействия капитальному ремонту.

Разработкой концепции занимается архитектурное бюро Wowhaus (г. Москва), архитектор которого О. Шапиро и представил проект на общественных обсуждениях. Основная задача, которую предстоит решить архитекторам, возвратить улице первоначальный вид, создать современный комфорт.

Справка: в 2018 году проект архитектурного бюро Wowhaus «Ревитализация исторического центра города Тула» получил бронзовый диплом IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Убеждён, что общественные обсуждения подобных проектов являются наиболее демократичной и правильной формой построения взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества, проведение их даёт возможность учесть интересы большинства граждан и построить необходимую нам всем коммуникацию.

Особо стоит отметить высокий уровень участия в обсуждениях представителей органов государственной власти. Врио губернатора М.Развожаев сам выступил модератором обсуждений, его позиция была убедительна и аргументирована. Выслушать мнение севастопольцев пришли председатель Законодательного собрания В.Немцев, заместители губернатора Д.Солодовников и В.Базаров, представители профильных департаментов и муниципальных органов.

Самых лестных оценок заслуживает инициатива врио губернатора М.Развожаева о создании Общественного наблюдательного совета за данным проектом. Очень важно, чтобы в состав Наблюдательного совета вошли севастопольские профессионалы – архитекторы и строители.

Основными целями данного Совета должны стать:

– систематизация всех поступающих предложений;

– генерирование новых идей, которые могли бы войти концепцию;

– обсуждение фрагментарных элементов архитектурного ансамбля: фасады, фонари, скамейки, тротуары, цоколя и парклеты;

– организация оперативного информирования граждан о принимаемых решениях;

– общественный контроль на всех этапах реализации проекта.

Подводя итог, хочется обратиться ко всем севастопольцам:

«Дорогие земляки, понимаю и разделяю тревогу и обеспокоенность многих из вас. В последние годы мы неоднократно сталкивались с безответственным отношением к нашему городу и его истории. Я понимаю ваше желание внести свою лепту в сохранение исторической уникальности Севастополя.

Но при этом наша с вами позиция должна быть взвешенной и конструктивной, не должна скатываться до банального критиканства по принципу «ничего не надо, пусть все остаётся так, как есть». Жизнь не стоит на месте, город должен жить и развиваться в соответствии с современными тенденциями, при этом сохраняя свою историческую аутентичность и неповторимую индивидуальность. Эта задача сложная, но решаемая. Решаемая путём объединения усилий и консолидации, путём построения конструктивного диалога и взаимопонимания».

С уважением, О. Гасанов

Источник: Портал Информер