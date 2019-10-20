Олег Гасанов: «Перед Михаилом Развожаевым стоят очень серьезные задачи»

Минуло 100 дней со дня назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развожаева.

Михаил Развожаева приступил к своим обязанностям в непростой период: затянувшийся конфликт между ветвями власти, высокий уровень протестных настроений в обществе, подогреваемых местным «воинствующим» олигархом, низкая эффективность органов государственной власти при реализации социально значимых проектов создавали общий негативный фон тревоги и недоверия в обществе, – вот далеко неполный перечень проблем, с необходимостью решения которых уже в первые дни столкнулся новый руководитель.

Либеральная оппозиция, все эти годы являвшаяся катализатором этих конфликтов, еще не «сложила оружие» и, безусловно, предпринимает попытки навязать свою повестку дня губернатору.

Михаилу Развожаеву предстоит найти новые, возможно нестандартные подходы в решении ряда застарелых внутриполитических конфликтов. Но сегодня, стоит отметить, что общий градус накала страстей в обществе, благодаря взвешенной позиции нового градоначальника, за эти сто дней – снижен. Спокойный стиль управления и отсутствие конфликтности – вот основные черты первых ста дней.

С первых дней своей работы в Севастополе Михаил Владимирович предложил севастопольцам модель управления, которая кардинальным образом отличалась от стиля его предшественников.

Губернатор прикладывает усилия для того, чтобы самому вникнуть и понять каждую проблему, искоренить формализм и бюрократию при решении острых проблем, внедрить систему персональной ответственности чиновников за реализацию принятых решений. Новый формат коммуникации с использованием социальных сетей и мессенджеров, личное участие в публичных мероприятиях должно, по мнению нового градоначальника, обеспечить построение механизма двухсторонней связи органов государственной власти и граждан.

Отдельно стоит отметить и построение конструктивного диалога с нашим ближайшим соседом – Республикой Крым. Взаимодействие, обмен практиками и синхронизация действий руководства наших двух субъектов уже в ближайшем будущем может обеспечить серьезный прорыв в реализации ряда федеральных программ и национальных проектов.

Очень хочется надеяться, что врио губернатора самым серьезным образом проанализирует опыт своих предшественников, возьмет на вооружение и продолжит то лучшее, что у них было, и в тоже время не допустит ошибок, совершенных ими.

Конечно, ошибки были, их необходимо исправить, но при этом следует сохранить преемственность в проведении государственной политики, ведь именно она обеспечивает устойчивость всей государственной системы России, а те, кто сегодня предлагают все разрушить и начать с «чистого листа», заботятся только о личных интересах и не думают о развитии и процветании Севастополя.

Перед Михаилом Развожаевым стоят очень серьезные задачи. Хочется верить, что они окажутся ему по плечу, а мы – севастопольцы – готовы его поддержать и вместе работать над возрождением и развитием Севастополя.

Михаил Владимирович, мало получить назначение в Севастополь, его надо принять в свое сердце, по-настоящему полюбить, а город–герой и его жители ответят вам взаимностью.

Олег Гасанов

<!-- с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

Источник: Портал Информер