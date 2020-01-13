Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя

13 января 2020     9
Олег Николаев обещает вернуться на должность директора Корпорации развития Севастополя

Верховный суд РФ удовлетворил заявление севастопольско-питерского бизнесмена Олега Николаева по делу о незаконном увольнении с должности гендиректора Корпорации развития Севастополя.

Суд отменил решения Ленинского райсуда и Аппеляционного суда Севастополя и отправил это дело на новое рассмотрение в Севастополь. 

 

 

«Верховный суд отменил все незаконные решения трех севастопольских судов и вернул дело о моем восстановлении на работе в Корпорации развития на новое рассмотрение первой инстанцией. Спасибо адвокату Юлии Дробышевой, которая добилась удовлетворения жалобы в полном объеме. Чтобы доказать свою правоту, потребовалось почти полтора года. Для меня это дело принципа и чести, которое я доведу до конца», — сообщил Олег Николаев на своей странице в Фейсбук. 

 

Напомним, что глава севастопольского отделения политической партии «Деловая Россия» Олег Николаев руководил Корпорацией развития Севастополя в июне 2017 года — июне 2018 года.

 

Эту должность он занял по приглашению губернатора Севастополя  Дмитрия Овсянникова и по протекции севастопольского бизнесмена Алексея Чалого.

 

В июне 2018 года Николаев был уволен со своей должности из-за затяжного конфликта с Дмитрием Овсянниковым. Но он обжаловал в севастопольском суде свое увольнение как незаконное. Ленинский районный суд Севастополя в октябре 2018 года поддержал сторону правительства и отказал Николаеву в удовлетворении иска.

 

Это решение в январе 2019 года было оставлено в силе Аппеляционным судом Севастополя.

По сведениям наших источников, близких к Николаеву, в настоящее время он работает директором торгового центра в Санкт-Петербурге. Ранее Олег Николаев не исключал своего участия как в выборах на должность губернатора Севастополя, так и в выборах в Государственную Думу от Севастополя.

По словам наших источников в окружении Николаева, возвращение опального бизнесмена может быть негативно воспринята в правительстве Севастополя.

 

Наш источник в окружении врио губернатора Михаила Развожаева опроверг эту информацию и отметил, что команде врио «безусловно пригодится опыт и связи такого замечательного человека и бизнесмена, как Олег Николаев».

Источники в окружении Алексея Чалого отказались комментировать данную информацию, заявив, что надо дождаться положительного решения суда в Севастополе.

Ранее говорилось о том, что у Олега Николаева разные взгляды с Алексеем Чалым на перспективы развития Севастополя. Но не исключено, что победа в Верховном суде РФ позволит Николаеву заключить временный или постоянный политический союз с Чалым.

 



Понедельник, 13 января 2020 г. 559

Источник: Портал Информер

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