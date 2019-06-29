Олигарх из Севастополя не инвестирует в Крым сам и не дает другим

Негативный опыт Севастополя по затормаживанию развития города, «закручиванию гаек» и отпугиванию любых инвесторов постепенно распространяется и на Крым. Евпаторию хотят лишить крупного рекреационного комплекса, который должен появиться рядом с водоемом в Заозерном. Злорадствуют на этом фоне всё те же – аффилированные с севастопольским олигархом Алексеем Чалым СМИ. Пока их шеф обогащается, открывая заводы «Таврида Электрик» за рубежом, его сторонники уничтожают любой бизнес в Севастополе и Крыму, превращая регион в пугающий край для инвесторов. И если эта тенденция не прекратится, развивать полуостров вскоре будет просто некому.

Последней темой, которую «смакуют» аффилированные с бывшим народным мэром СМИ, стала застройка побережья в Евпатории компанией «Ривьера».

Щедро оплачиваемые из кармана Чалого журналисты пишут, что застройщик получил землю, где якобы был незаконно изменен вид разрешённого использования. Однако в компании недоумевают, откуда эти «писаки» получили такую информацию: дело в том, что изменение вида разрешенного использования участков произошло до того, как «Ривьера» купила корпоративные права на эти наделы.

В том, как и почему это было сделано, сейчас разбираются правоохранительные органы, а компания стала заложником ситуации и вынуждена ждать.

Речь идет об участках общей площадью порядка 20 гектаров, права на которые ООО «Ривьера» получила в 2016 году. Расположены они недалеко от Евпатории в поселке Заозёрном. После покупки инвестор собирался строить здесь грандиозный для Крыма проект «АкваЕвпатория».

Проект поддержали крымские власти: в ходе III Ялтинского международного экономического форума в 2017 году инвестиционное соглашение с «Ривьерой» подписал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Инвестор планировал вложить в проект 6 млрд рублей, что для Крыма беспрецедентная сумма.

Должны были быть созданы сотни рабочих мест, а заброшенный участок превратился бы в современный комплекс. Сейчас на этом месте находится озеро, заваленное строительным мусором, который сюда на протяжении десятков лет сваливали с соседних строек. Цивилизации, которая привлекала бы туристов в регион, на участке нет и в помине. Привести ее сюда как раз и планировал инвестор. Помимо 4х-звездочного отеля со SPA комплексом, проект ООО «Ривьера» предполагает строительство 400-метровой набережной, парковок, пляжной зоны площадью 2 Га, новых сетей водо–, электро– и газоснабжения и канализации, парка с водоемами и фонтанами, а также расчистку озера от мусора. Кстати, делегация Президента России на ЯМЭФ-2017 отметила высокое качество проекта и пожелала успехов в его реализации.

Однако спустя время в «Ривьере» узнали, что до приобретения земли в 2016 году предыдущий владелец изменил вид разрешенного использования участка.

Сейчас идут проверки законности этого изменения, соответственно, ни о какой стройке речи идти не может. Участок пустует и ждет своей участи.

Как рассказал представитель застройщика, в компании от своих обещаний благоустроить участок не отказываются.

«Мы не отказываемся от своих планов по развитию туристической отрасли в Евпатории. Мы по-прежнему готовы делать все, чтобы Крым привлекал все больше отдыхающих и вкладывать свои деньги в потенциал полуострова. Однако на данный момент мы ждем, когда контролирующие органы вынесут правовое решение. Дальнейшую работу ООО «Ривьера» будет вести на этом участке, только когда все инстанции вынесут правовое заключение. Мы стали заложником ситуации, поскольку о незаконном изменении вида разрешенного использования участков бывшим владельцем не знали», – констатирует он.

Это удивительно, но история строительства комплекса в Евпатории мало интересует крымские СМИ, но почему-то волнует севастопольские. Аффилированные с олигархом Чалым издания сообщают о том, что ООО «Ривьера» планировала вести застройку со всяческими «нарушениями». В чем заключаются нарушения, если стройка еще даже не начиналась, а владельцы земли ждут правового заключения, чалисты умалчивают, обвиняя во всех грехах компанию ООО «Ривьера».

Тут стоит отметить, что частично владельцем данной компании является РГК «Парангон». Зная это, становится понятно, почему «команду Чалого» интересует судьба строительства в соседнем субъекте. Это объясняется желанием «насолить» конкретному застройщику Павлу Лебедеву, который неоднократно уличал Чалого и его команду в заангажированности и бездействии на постах депутатов.

Чалый при помощи своих СМИ постоянно вставляет палки в колеса компании «Парангон», распространяет недостоверные сведения, угрожает уголовными делами и всевозможными проверками, для которых нет никаких правовых оснований. Впрочем, это не единственный случай, когда сторонники Алексея Чалого ведут борьбу с любым бизнесом, готовым работать в Севастополе. Теперь, судя по всему, очередь дошла и до Крыма.

Противники застройки участка под Евпаторией предпочитают, чтобы здесь оставался дикий пустырь с грязным озером. Эта история точь-в-точь напоминает скандал, который устроили чалисты вокруг Солдатского пляжа в Севастополе. Они кричали о том, что пляж либо будет уничтожен стройкой, либо будет открыт только «для избранных». Сегодня здесь открыт пляж «Адмиральская лагуна» – он реконструирован, открыт для всех и принимает гораздо больше отдыхающих, чем раньше.

По сути, «АкваЕвпатория» вполне могла бы повторить успех севастопольского курортного комплекса «Аквамарин», который также построила РГК «Парангон». На его месте всего каких-то 10 лет назад также был заброшенный пустырь, а вместо лучшей в городе набережной лежали груды непреодолимых камней. Сегодня КК «Аквамарин» единственный 5* отель Севастополя, ставший знаковым местом для всего Крыма.

Здесь работают несколько ресторанов, аквапарк, конференц-зал, банно-бассейный комплекс, СПА-центр и прочее. А благоустроенная набережная «Аквамарина», которую застройщик реконструировал более чем за 30 млн рублей, открыта для всех желающих. Ежегодно инвестор платит за ее аренду более 4 млн рублей в городской бюджет, а после оценки кадастровой стоимости земли будет платить в два раза больше.

Так неужели подобный рекреационный объект ухудшил бы положение Евпатории как туристической Мекки региона? «АкваЕвпатория» приносила бы также миллионы рублей налоговых отчислений в бюджет Крыма, стала бы центром притяжения туристов и визитной карточкой региона. Многие согласятся с этим, в то время, как сторонники Чалого от одного только слова «развитие» впадают в ярость, крича о том, что Крыму, как и Севастополю, ничего не нужно.

В статьях чаловских изданий явно прослеживается злорадство своры деструктивных «политиков», готовых ставить свои личные интересы выше благополучия крымчан и севастопольцев. Депутаты «команды Чалого» раскачали ситуацию в городе до того, что в Севастополь уже боятся заходить инвесторы. Примеров того, как успешное предпринимательство может стать «красной тряпкой» для чалистов – масса. Один из последних – проблемы «Золотой Балки» и «Артвина», которых депутаты хотели обязать вернуть субсидии, выделенные Департаментом сельского хозяйства на развитие аграрной отрасли. Сделано это было с подачи подконтрольной Заксобранию КСП. К счастью, законность предоставления субсидий была доказана в суде, однако ни один инвестор в городе теперь не застрахован от того, что к нему неожиданно нагрянет «проверка». Просто потому, что у него успешный бизнес.

И то, что журналисты Чалого с таким злорадством пишут о Евпатории, говорит только об одном: руки олигарха дотянулись и до Крыма. А значит, соседний регион теперь тоже будут рассматривать словно под лупой, выискивая недостатки в каждом инвесторе и отпугивая их. При этом сам Чалый не желает работать в Крыму, открывая свои заводы и представительства по всему миру. К примеру, «Таврида электрик Украина» не просто сохранила объемы производства в этой стране после 2014 года, но и нарастила сеть филиалов.

Так, заводы Чалого имеют представительства в Эстонии, Канаде, США, Аргентине, Бразилии, Германии, Азербайджане, Армении, Грузии, Республике Молдова и даже в Австралии. В Украине, помимо Киева, заводы Чалого работают теперь в Днепропетровске, Запорожье и Мариуполе. При этом Чалый исправно платит многомиллионные налоги в бюджет Украины, которые направляются, в том числе, и на финансирование войны на Донбассе. Однако, обладая международной бизнес-империей с оборотом в сотни миллиардов рублей, в Севастополе у Чалого небольшое предприятие с десятком рабочих мест. Хотя в 2014 году, когда он шел на выборы, Чалый и его команда обещали создать за пять лет 10 тысяч рабочих мест с зарплатой не менее 30 тысяч рублей. Но эти обещания уже забыты. При этом предприятия строительной отрасли региона, которые так старательно пытается уничтожить Чалый, создают тысячи рабочих мест с достойной заработной платой.

Наверное, Чалый слишком хорошо осознал, что работа, направленная на экономическое развитие Севастополя – это сложное и невыгодное дело. Куда как проще, по-дедовски сидеть, мурлыча рулады, в сторонке на завалинке и с помощью своих СМИ, проплаченных блогеров, политиков и общественников пытаться критиковать тех, кто работает, а не болтает. Не взяв при этом на себя абсолютно никакой ответственности ни за развитие города, ни за решение огромного числа проблем, в которых погряз Севастополь.

Форпост-Севастополь.ru