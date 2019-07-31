Ольга Дронова возвращается в политику Севастополя

30 июля избирательная комиссия Севастополя рекомендовала допустить к выборам депутатов Законодательного собрания Ольгу Дронову в качестве кандидата по избирательному округу № 3.

Напомним, что ранее Гагаринская ТИК отказала ей в регистрации, ссылаясь на повторную проверку подписных листов Дроновой.

Однако повторная проверка, по словам главы Избиркома Севастополя Сергея Даниленко, не имела никаких правовых оснований, и поэтому её результаты не могут быть причиной снятия Дроновой с выборов.

«Комиссия проводила повторную проверку. В соответствии с действующим законодательством повторная проверка подписей строго регламентирована, и в данном случае оснований для проверки не было. Соответственно, мы отменяем известное решение Гагаринской территориальной комиссии по кандидату Ольге Дроновой, комиссия обязана принять новое решение. Как нам представляется, решение может быть только одно — зарегистрировать кандидата», — сказал Даниленко.





Среда, 31 июля 2019 г. 387

Источник: Портал Информер