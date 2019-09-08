Ольга Дронова выиграла

8 сентября 2019     10
Ольга Дронова выиграла

На своей личной странице в фейсбук Ольга Дронова сообщила о победе в суде и разместила документы.

«Мы выиграли! Кто не проголосовал, идите на участок! Мы там есть», — призвала кандидат в депутаты Заксобрания.

 

Ранее Ольга Дронова говорила, что на избирком оказывалось давление, чтобы они не принимали законное решение – зарегистрировать ее. По факту нарушения и фальсификации подписных листов Ольга Дронова направляла жалобы в ГИК, полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

После повторной проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты заксобрания Севастополя Гагаринская ТИК примет решение о регистрации Ольги Дроновой на выборах в качестве кандидата. Об этом сообщил глава Севизбиркома Сергей Даниленко: «Дронова будет зарегистрирована кандидатом в депутаты Заксобрания Севастополя».


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 1592

Источник: Портал Информер

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