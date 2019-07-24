Ольга Дронова: «В севастопольских дворах нужно срочно устанавливать «лежачих полицейских»

Семилетний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе своего дома в Гагаринском районе. Ребенок получил многочисленные серьезные травмы, и уже две недели находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, трагедии можно было избежать, если бы на автодороге была установлена «искусственная неровность» или «лежачий полицейский», позволяющий снизить скорость транспорта на опасном участке.

Она отметила, что по просьбе жителей дома №27 по улице Юмашева побывала на месте происшествия – дороге, соединяющей Юмашевский рынок и улицу Степаняна, где увидела серьезные нарушения в организации дорожного движения. «На дороге не обустроены пешеходные переходы, нет искусственных ограничителей скорости. Транспорт интенсивно движется в двух направлениях по узкой дороге, в десяти метрах от жилого дома. Лавируя, встречные автомобили наезжают на пешеходную зону, ничем не огороженную», – рассказала она об обстановке.

Дети перебегают дорогу, чтобы поиграть в единственном зеленом скверике напротив, а подпорная стенка ограничивает видимость.

Кроме этого, у общественников появились вопросы к главе Гагаринского муниципалитета Алексею Ярусову, чья администрация ответственна за ремонт внутриквартальной автодороги. Новый асфальт положен прямо на старое покрытие, без замены бордюров.

После ремонта поверхность автодороги стала выше на 20 см, на уровне тротуара, что недопустимо по нормативам.

По информации жителей, в учебное время по этому тротуару ходят школьники младших классов в корпус гимназии №2. По словам Ольги Дроновой, если срочно не принять меры по организации безопасности движения, ДТП произойдет в любой момент.

Ольга Дронова считает, что опасная дорожная ситуация во дворах жилых домов – это системная проблема Севастополя, угрожающая жизням горожан.

«Несколько месяцев назад я обращала внимание городских властей на необходимость установки «лежачих полицейских» в жилых кварталах. Пока никаких подвижек, а тем временем страдают наши дети. До сих пор продолжается бюрократическая переписка о монтаже ограничителя скорости во дворе дома №56А по проспекту Октябрьской революции – где произошло аналогичное ДТП – автомашина сбила двоих детей», – подчеркнула Ольга Дронова.

Она добавила, что трагедию на Юмашева можно было предотвратить, если бы глава города реагировал на сигналы общественников.

Сейчас СРОО «Наш Севастополь» по просьбе жильцов содействует в установке искусственных неровностей во дворах домов на проспекте Октябрьской революции, улицах Юмашева и Колобова. Теперь в список ожидания «лежачих полицейских» общественники включат и дорогу вблизи дома №27 на Юмашева.

«Как ни покажется странным, наезды на пешеходов участились после ремонта внутриквартальных дорог. Если раньше скорость автомобилей ограничивали ямы и колдобины, то сейчас водители хорошенько разгоняются, теряя бдительность», – сказала общественница, еще раз подчеркнув, что практически во всех дворах Севастополя необходимо устанавливать «лежачих полицейских». Источник: Портал Информер

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