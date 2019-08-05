Ольга Дронова: «Нет регистрации – нет агитации»

5 августа 2019     20
Ольга Дронова: «Нет регистрации – нет агитации»

Ольга Дронова, баллотирующаяся на выборах в Законодательное собрание как самовыдвиженец по 3 избирательному округу Севастополя, из-за отсутствия решения по ее регистрации в качестве кандидата не смогла участвовать в жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени на телевидении и радио.

«Умышленное затягивание моей регистрации кандидатом на выборах лишает возможности провести качественную предвыборную агитацию. Таким образом, меня ставят в неравные условия с другими кандидатами, что нарушает мое конституционное право участвовать в выборах органов власти», – заявила Ольга Дронова.

Именно поэтому, говорит Ольга Дронова, она была лишена права участвовать в жеребьевке 1 авугста по распределению бесплатного эфирного времени на государственном телеканале ГАУ Севастополя «Севастопольская ТРК» и радио.

«С 30 июля и по сей день никто ни из Севастопольской городской избирательной комиссии, ни из территориального избиркома Гагаринского района официально не уведомил, когда состоится моя регистрация как кандидата, как этого требует решение ГИК и лично подтверждает в СМИ Сергей Даниленко», – говорит Ольга Дронова.

Она предположила, что ситуация с организацией выборов в Севастополе вышла за границы нарушения избирательного законодательства Российской Федерации и приближается к уголовно-наказуемым деяниям.

«Как показали последние события, авторитет и слова главы горизбиркома Сергея Даниленко ничего не стоят, его обещания на телекамеры об отмене протокола территориальной комиссии и регистрации меня кандидатом в кратчайшие сроки – это всего лишь слова на ветер. Вероятно, председатель Севастопольского избиркома не управляет ситуацией в городе, поскольку на его глазах нарушается избирательное право», – сказала Ольга Дронова.

Напомним, Ольга Дронова выдвинула свою кандидатуру на выборах в законодательный орган по одномандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения. Городская избирательная комиссия отменила неправомерное решение решений ТИК Гагаринского района.

Председатель городской комиссии Сергей Даниленко, комментируя СМИ, в том числе, заявил, что «Решение может быть только одно — зарегистрировать кандидата».


Понедельник, 5 августа 2019 г. 13069

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ольга Дронова требует возбудить уголовное дело за фальсификацию ТИК подписных листов в ее поддержку
Ольга Дронова требует возбудить уголовное дело за фальсификацию ТИК подписных листов в ее поддержку

Самовыдвиженец на выборах в Законодательное собрание Севастополя Ольга Дронова обратилась с заявлением о преступлении, совершенным членами территориальной избирательной комиссии Гагаринского района.  Заявления …


Какое Законодательное Собрание нужно Севастополю?
Какое Законодательное Собрание нужно Севастополю?

Следующие пять лет севастопольцы хотят прожить под руководством людей, готовых отстаивать интересы города на всех уровнях, способных ставить и решать …


Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой
Найдены тела спортсменок, погибших в бухте Круглой

По словам президента Федерации кикбоксинга России Вадима Украинцева, 4 августа в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и …


В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»
В Коктебеле прошел фестиваль огненных театров «Крым Fire Fest»

3-4 августа в аквапарке поселка Коктебель прошел IV Международный фестиваль огненных театров. С 2016 года его проводит Международная академия трюка. Все …


Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира
Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира

Индия приняла решение отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил глава МВД …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты