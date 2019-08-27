Ольга Дронова прорвалась на выборы в Заксобрание Севастополя

Городская избирательная комиссия зарегистрировала ещё одного кандидата-самовыдвиженца по мажоритарному округу №3.

Председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова после длительных разбирательств с ГИК и ТИК доказала свою правоту и зарегистрирована кандидатом в депутаты Законодательного собрания Севастополя по третьему мажоритарному округу.

«Мы все наблюдали за тем беспределом, который учинили некоторые члены избиркома. Сегодня точка во всех мытарствах поставлена — ГИК признала неправоту территориальной избирательной комиссии, удовлетворила мою очередную жалобу, обязала ТИК вручить мне удостоверение кандидата в депутаты. Я благодарна всем гагаринцам за поддержку. Это наша общая победа. Мы вместе отстояли свое право выбора», – сказала Ольга Дронова.

По ее словам, за этот месяц борьбы иногда возникало желание всё бросить, не хватало ни моральных, ни физических сил.

«Но я понимаю всю полноту ответственности за людей, которые ставили подписи в мою поддержку, которые обращались и обращаются за помощью в организацию “Наш Севастополь”, которые верят мне и верят в меня.

Да, изначально именно гагаринцы, по проблемам которых я работаю почти год, убедили меня попробовать силы и побороться за депутатское кресло. Мандат – это не самоцель, а более эффективный инструмент в решении проблемных вопросов жителей нашего города.

И потому моя принципиальная позиция была идти не от партий, а самовыдвиженцем.

Я не хочу быть связана партийной этикой и голосовать за непопулярные решения, идущие вразрез с интересами наших севастопольцев. Я буду подотчетна только своим избирателям. Сейчас моя главная задача – вернуть горожанам веру в то, что депутат – это не должное лицо, сидящее в удобном кресле и отгораживающееся от людей, а человек, работающий на округе постоянно, голос всех наших севастопольцев в кабинетах как исполнительной, так и законодательной властей», – сказала Ольга Дронова.

Сейчас предстоит горячий период предвыборной гонки, при том, что из-за затягивания процесса Ольга Дронова была фактически лишена всех прав, которыми пользовались другие кандидаты в депутаты.

«Да, времени мало, но я никогда не стремилась и не стремлюсь смотреть на жителей с каждого билборда, с плаката каждой остановки. Я считаю, что средства, которые кандидаты тратят на плакаты, лучше направить на другие цели – адресную помощь жителям после окончания выборов. И я не буду обещать людям то, что не в силах выполнить, как это делают другие депутаты и партии.

У нас была реальная возможность оценить деятельность каждой партии и каждого депутата в минувшие 5 лет. Как мы видим, их работа начинается и заканчивается раз в пятилетку сбором наказов, которые потом, по опыту минувших лет, просто лягут в стол. А за каждым таким наказом чья-то боль, чьи-то жизненно важные проблемы. И их надо решать, а не относиться к ним как к инструменту набирания политических баллов. Я как занималась решением вопросов, так и продолжу работу», – заключила Ольга Дронова.

Напомним, выборы депутатов в Законодательное Собрание II созыва состоятся 8 сентября. Начиная с июля, Ольга Дронова отстаивала свое право на регистрацию кандидатом в депутаты, апеллируя ко всем правовым нормам.

По словам Ольги Дроновой, на избирком оказывалось давление, чтобы они не принимали законное решение – зарегистрировать. По факту нарушения и фальсификации подписных листов Ольга Дронова направляла жалобы в ГИК, полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Источник: Портал Информер