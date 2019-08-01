Ольга Дронова: «Районный избирком блокирует решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации»

1 августа 2019     20
Ольга Дронова: «Районный избирком блокирует решение избирательной комиссии субъекта Российской Федерации»

Гагаринская территориальная комиссия (ТИК), в нарушении законодательства о выборах, назначила новую проверку подписных листов избирателей в поддержку Ольги Дроновой на выборах в Законодательное собрание Севастополя. Решение ТИК принято вопреки решению Севастопольской городской избирательной комиссии (ГИК) от 30 июля 2019 года, заявила Ольга Дронова.

ТИК Гагаринского района намерена провести еще одну полноценную процедуру проверки достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей – в течение 10-ти дней, с привлечением эксперта-почерковеда, повторным запросом в ФМС и проверкой через ГАС «Выборы».

«Третья по счету проверка моих подписных листов, которые на самом деле уже давно не те, что я сдавала 13 июля 2019 года в ТИК, опять проводится в нарушении законов Российской Федерации, поскольку 30 июля 2019 года Севастопольская городская избирательная комиссия рекомендовала ТИК Гагаринского района зарегистрировать меня в качестве кандидата на выборах. ТИК просто игнорирует и не исполняет решение горизбиркома Севастополя», – заявила Ольга Дронова.

По ее мнению, инициатива противозаконных действий в отношении нее исходит от рядового члена городской избирательной комиссии по квоте Законодательного собрания Ириной Локшиной.

«Прибыв вчера на заседание районной комиссии, которую горизбирком обязал повторно рассмотреть вопрос о регистрации меня кандидатом, я обнаружила гражданку Локшину, склонившуюся с ручкой над моими подписными листами. Какое отношение данная дама имеет к работе Гагаринской комиссии – в очередной раз является загадкой для меня.

Фактически, мы имеем дело с игнорированием решения вышестоящего органа – избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. Уже во второй раз подряд под покровительством Локшиной территориальная комиссия прямо нарушает мои права.

Мы наблюдаем парадоксальное явление: рядовой член ГИК, которая ниже по статусу, откровенно плюет на своих коллег и конкретно на председателя горизбиркома Сергея Даниленко, рекомендованного на эту должность ЦИК России», – заявила Ольга Дронова.

Напомним, Ольга Дронова выдвинула свою кандидатуру на выборах в законодательный орган по одномандатному избирательному округу №3, в порядке самовыдвижения.

Первоначально рабочая группа территориальной комиссии Гагаринского района издала протокол проверки подписных листов в поддержку Ольги Дроновой, из которого следует, что количество достоверных подписей позволяет зарегистрировать её в качестве кандидата.

Однако позднее Гагаринская ТИК провела повторную проверку подписных листов и отказала Ольге Дроновой в регистрации, ссылаясь на недостаточное количество достоверных подписей избирателей. 30 июля 2019 года это решение было отменено Севастопольской городской избирательной комиссией.

«В соответствии с действующим законодательством, повторная проверка подписей строго регламентирована. В данном случае оснований для проверки не было. Мы отменяем известное решение Гагаринской территориальной комиссии по кандидату Ольге Дроновой, комиссия обязана принять новое решение. Как нам представляется, решение может быть только одно — зарегистрировать кандидата», — прокомментировал во вторник днем на заседании ГИК ситуацию глава Севастопольской городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Никаких указаний о повторной проверке подписных листов ни в словах председателя и членов ГИК, ни в постановлении ГИК об отмене решения райкомиссии об отказе регистрации Ольги Дроновой не содержалось, поскольку такая норма не предусмотрена ни одним законом РФ.

Источник: Портал Информер

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