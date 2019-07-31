Ольга Дронова: «Системная проблема отсутствия «лежачих полицейских» во дворах решается, но медленно»

После того, как СРОО «Наш Севастополь» обратила внимание городских властей на нарушение законодательства в организации дорожного движения – в одном из дворов Гагаринского района оперативно установлены «лежачие полицейские» и ограждения для пешеходов. Об этом сообщила руководитель организации Ольга Дронова.

«Дорожно-транспортная сеть вблизи дома №27 по улице Юмашева не отвечала требованиям безопасности дорожного движения. Мы зафиксировали грубые нарушения, которые стали причиной наезда движущегося на большой скорости автомобиля на несовершеннолетнего ребенка», – сказала Ольга Дронова.

Аналогичный случай уже происходил на проспекте Октябрьской революции, 56А. Там уже дважды сбивали детей в непосредственной близости от дома.

В связи с этим Ольга Дронова полгода назад подняла вопрос о необходимости организации искусственных неровностей во дворах и на внутриквартальных проездах практически во всех дворах «Летчиков», в которых был проведен ремонт дорог.

После ДТП на ул. Юмашева общественники вновь подняли вопрос об аварийной ситуации во дворах многоквартирных домов Севастополя из-за отсутствия «лежачих полицейских».

«Объяснение простое: до ремонта дороги зияли ямами, водители, заботясь о своих автомобилях, ехали тихо. После того, как исполнительная власть привела в порядок львиную долю внутридомовых дорог, большинство водителей начало путать их со взлетно-посадочными полосами аэродромов, разгоняя свои четырехколесные агрегаты до предельных скоростей.

Именно поэтому мы получаем сейчас такую печальную статистику ДТП с участием пешеходов во дворах.

Со всей ответственностью заявляю, это – системная проблема третьего избирательного округа, да и, уверена, всего города. Необходимо сразу включать в программу благоустройства дорог во дворах пункт об обязательной установки «лежачих полицейских»», – говорит Ольга Дронова.

Она сообщила, что после публичных высказываний в СМИ, письменных заявлений в органы власти и ГИБДД, предприятие «Севастопольский автодор» отреагировало почти моментально.

На участке автодороги появились специальные накаты асфальта для ограничения скорости автомобилей, дорожные знаки и ограждения вдоль пешеходного тротуара.

«Я надеюсь, что и другие опасные участки дорог в Гагаринском районе, и повсюду в городе, также будут приведены в соответствие с требованиями законодательства», – считает Ольга Дронова.

«Мы написали письмо в общественную организацию «Севастопольские мамы», где порекомендовали обратиться в СРОО «Наш Севастополь», чтобы нам помогли установить «лежачих полицейских». Ольга Дронова незамедлительно приехала на встречу, выслушала и зафиксировала сложный участок дороги.

«Наш Севастополь» отработал вопрос великолепно, все было сделано очень оперативно – практически через неделю», – рассказала родственница пострадавшего в ДТП ребенка Анастасия Пилипчук.

Однако Ольга Дронова добавила, что дорожная ситуация на автодороге, соединяющей Юмашевский рынок и улицу Степаняна, пока остается небезопасной.

«Мы ждем от главы Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова устранения грубых нарушений в организации ремонта внутриквартальной автодороги», – сказала Ольга Дронова.

Она пояснила, что подрядчик, назначенный администрацией района, положил новый асфальт поверх прежнего покрытия, из-за чего старые бордюры оказались вровень с дорогой, что недопустимо с точки зрения безопасности.

Пилипчук также отметила, что «к сожалению, дорожники появились без предупреждения, поэтому само место ДТП осталось в опасной зоне».

По ее словам, все же некоторые водители успевают набрать скорость между двумя искусственными неровностями дороги – как раз к тому месту, где сбили ребенка.

Источник: Портал Информер