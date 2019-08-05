Ольга Дронова требует возбудить уголовное дело за фальсификацию ТИК подписных листов в ее поддержку

Самовыдвиженец на выборах в Законодательное собрание Севастополя Ольга Дронова обратилась с заявлением о преступлении, совершенным членами территориальной избирательной комиссии Гагаринского района.

Заявления направлены 2 августа в адрес Следственного отдела СУ СК РФ по Гагаринскому району, в Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, ОМВД России по Гагаринскому району.

В заявлении указывается, что члены комиссии внесли исправления в подписные листы с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения Ольги Дроновой. Тем самым в отношении заявителя совершено преступление, предусмотренное ст.142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума).

«Я и мое доверенное лицо Александра Дорохина своими глазами видели исправления в подписных листах, которые в них отсутствовали на момент сдачи в избирательную комиссию», – говорится в заявлении.

Ольга Дронова также указывает, что исправления появились в тот период времени, когда доступ к подписным листам имели только члены избирательной комиссии и один член городской избирательной комиссии.

«А именно, в строке 1 листа 85 в папке №4 и в строке 1 листа 64 в папке №2 я обнаружила исправления посредством нанесения пометки канцелярским корректором «штрих». Также исправления отсутствовали на момент сдачи в избирательную комиссию, но появились позже в таких местах (№ папки -№ листа – № строки): 2-10-1; 2-28-2; 5-7-1,2; 5-48-1», – сообщает Ольга Дронова об обнаруженных ею исправлениях.

Она указывает, что помимо перечисленных, в документах имеются и другие многочисленные исправления.

Доказательством подтверждения слов заявительницы являются сканированные копии подписных листов, сделанные при брошюровки папок с подписными листами перед сдачей в ТИК в одной из типографий Севастополя.

Заявления кандидата приняты, и уже в субботу оперуполномоченными полиции были опрошены свидетели Ольги Дроновой. По словам сотрудников полиции, дело будет расследовать подразделения Следственного комитета РФ.

Ольга Дронова выдвинула свою кандидатуру на выборах в законодательный орган по одномандатному избирательному округу №3, в порядке самовыдвижения.

Рабочая группа Гагаринской ТИК после проверки подписных листов с подписями избирателей в ее поддержку издала протокол о том, что количество достоверных подписей позволяет зарегистрировать Ольгу Дронову в качестве кандидата.

Однако позднее Гагаринская ТИК провела повторную проверку подписных листов и отказала Ольге Дроновой в регистрации, ссылаясь на недостаточное количество достоверных подписей избирателей. Городская избирательная комиссия отменила неправомерное решение ТИК Гагаринского района, признав повторную проверку неправомочной.

Председатель городской избирательной комиссии Сергей Данилеко в комментариях СМИ города Севастополя сказал, что у теризбиркома «решение может быть только одно – зарегистрировать кандидата». По его словам, решение должно быть принято 31 июля.

Однако, вопряки заявлению Даниленко, вместо осуществления регистрации ТИК вновь инициировал уже третью проверку. Законные основания третьей проверки, по словам юридической службы СРОО «Наш Севастополь», у ТИК отсутствуют.

Источник: Портал Информер