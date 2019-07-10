Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию за отказ общаться

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию, которая воспротивилась участию представителей Крыма в Пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«Учитывая тот факт, что Турция является важнейшим внешнеторговым партнёром России, активно развивающим отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой, туристической сферах, вызывает удивление позиция Турции по Крыму. Позиция турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие членов крымской делегации в Пятом российско-турецком форуме, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения», – заявила Ковитиди.

По ее мнению, такое поведение турецкой стороны оказывает негативное влияние на российско-турецкие отношения.

«Игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма – крымские татары – поддержали воссоединение Крыма с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений», – отметила она.

Пятый российско-турецкий форум начался 10 июля в Санкт-Петербурге. Турецкая делегация выступила против участия в нем любых представителей от Крыма.