Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию за отказ общаться

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию, которая воспротивилась участию представителей Крыма в Пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.
«Учитывая тот факт, что Турция является важнейшим внешнеторговым партнёром России, активно развивающим отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой, туристической сферах, вызывает удивление позиция Турции по Крыму. Позиция турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие членов крымской делегации в Пятом российско-турецком форуме, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения», – заявила Ковитиди.
По ее мнению, такое поведение турецкой стороны оказывает негативное влияние на российско-турецкие отношения.
«Игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма – крымские татары – поддержали воссоединение Крыма с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений», – отметила она.
Пятый российско-турецкий форум начался 10 июля в Санкт-Петербурге. Турецкая делегация выступила против участия в нем любых представителей от Крыма.
Источник: Портал Информер
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