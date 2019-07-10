Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию за отказ общаться

10 июля 2019     25
Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию за отказ общаться

 

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди осудила турецкую делегацию, которая воспротивилась участию представителей Крыма в Пятом российско-турецком форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

«Учитывая тот факт, что Турция является важнейшим внешнеторговым партнёром России, активно развивающим отношения с нашей страной в инвестиционной, оборонной, газовой, туристической сферах, вызывает удивление позиция Турции по Крыму. Позиция турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие членов крымской делегации в Пятом российско-турецком форуме, недопустима в цивилизованном мире и требует осуждения», – заявила Ковитиди.

По ее мнению, такое поведение турецкой стороны оказывает негативное влияние на российско-турецкие отношения.

«Игнорирование Турцией того факта, что большинство коренного населения Крыма – крымские татары – поддержали воссоединение Крыма с Россией, не способствует развитию двусторонних российско-турецких отношений», – отметила она.

Пятый российско-турецкий форум начался 10 июля в Санкт-Петербурге. Турецкая делегация выступила против участия в нем любых представителей от Крыма.

Источник: Портал Информер

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