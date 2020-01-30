Ольга Ковитиди призвали разработать комплекс мер для поддержки строительной отрасли в Крыму

30 января 2020     11
Ольга Ковитиди призвали разработать комплекс мер для поддержки строительной отрасли в Крыму

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди призвала разработать комплекс мер для поддержки строительной отрасли в Крыму. Об этом она сообщила во время совещания, посвященного проблемным вопросам развития жилищно-строительной отрасли Крыма.

«В регионе существует проблема дефицита земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, возможных к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства. Поэтому необходимо разработать комплекс мер, направленных на стимулирование жилищного строительства в республике», – сказала Ковитиди.Она отметила, что многоэтажное жилищное строительство в ушедшем году показало спад – объем сданного в эксплуатацию жилья составил всего 212 тысяч кв. метров. По словам Ковитиди, проблемы у застройщиков возникают в том числе при работе по проектному финансированию строительства жилых домов по 214-ФЗ (закон об эскроу-счетах).

 

«Фактор отсутствия конкуренции в банковской сфере в части предоставления проектного финансирования приведёт к сокращению количества застройщиков в Республике Крым, а также к удорожанию стоимости одного квадратного метра жилья в регионе и, как следствие, сокращению объемов жилищного строительства», – считает она.

Кроме того, был поднят вопрос о работе в Крыму ипотечно-строительного банка «ДОМ.РФ», встречу с руководством которого сенатор анонсировала ранее.Представители крымской строительной отрасли поддержали озвученные инициативы. Участниками совещания были определены сроки предоставления предложений по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство. Поступившие предложения планируется рассмотреть 14 февраля во время открытой встречи сенатора с представителями строительной отрасли, банковской сферы и правительства Крыма.



Четверг, 30 января 2020 г. 2374

Источник: Портал Информер

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