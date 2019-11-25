Ольга Манько представила севастопольцам новую сказку

25 ноября 2019     13
Ольга Манько представила севастопольцам новую сказку

В арт-кафе Дворца культуры рыбаков вновь собрались поклонники театрального проекта «Читка».

Автор оригинальной «Сказки о том, как царевишна за Ивана дурака замуж пошла» севастопольский драматург Ольга Манько. Эта история – современная сказка не только для детей, но и для взрослых.

В этот раз прошла не просто презентация текста, а был представлен зрителям готовый эскиз спектакля. Мастерски воссоздавали сказочную атмосферу, характеры персонажей актеры театра «Психо Дель Арт» А.Шамрицкий, К.Таганян, А.Веденин, М.Маева, Д.Иванов, а также участник театральной студии «Город С» С.Медведь и вокалистка, участница казачьего хора «Вольница» В.Славченко.

Артисты голосом и мимикой изображали своих забавных героев: горемыку Змея Горыныча, злого и беспощадного Кощея Бессмертного, Бабусю Ягусю(она в сказке добрая и умная), Ивана ( совсем не дурака!), капризную Царевишну и заботливого Отца-царя, глуповатого Воеводу, домовитую Мамку — няньку (в её роли и дебютировала В.Славченко).

Зрители вместе с героями сказки переживали весь спектр чувств и эмоций, не сказочных, а вполне человеческих . По лицу Ольги Манько можно было следить за тем, насколько точно актеры передавали замысел творца. Всё было, что называется «в десяточку.

Сказка получилась о волшебстве, о победе любви и добра в человеческих сердцах. И опять же «сказка ложь, да в ней намек…».

Автор повествует нам в форме сказки о том, что пока наши сердца наполнены добром и любовью, никакие невзгоды и трудности нам не страшны, и тем самым мы становимся сильнее и счастливее.

Общее мнение зрителей — сказка достойна большой сцены! Ждем режиссера, который сможет воплотить зрительскую мечту. Браво драматургу!



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 52

Источник: Портал Информер

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