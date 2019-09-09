Ольга Хомякова: «Новый состав Заксобрания Севастополя оказался настолько разношёрстным, что остаётся запастись терпением и наблюдать»

«ИНФОРМЕР» решил выяснить, устраивают ли севастопольцев результаты выборов депутатов Заксобрания, состоявшиеся 8 сентября.

«Во-первых, удручает процент явки. Люди, к сожалению, находятся в некоем «политическом вакууме». Я имею в виду пассивность избирателя, прекрасно её понимаю: жителя интересует вопрос личного благоустройства (ЖКХ, зарплаты, цены).

Куда там выяснять политические течения?

Во-вторых, неожиданностью стал провальный процент «Единой России». Я, как член партии, как бывший секретарь Ленинского отделения, крайне расстроена.

Не хочу сейчас вспоминать все обстоятельства «захода» нового руководства партии и «увода» нашего актива без лишних аргументаций.

Скажу лишь, что наша команда подобного провала не допустила бы. Однако, подчинившись решениям высшего руководства, мы оставили свои посты, теперь остаётся только развести руками..…

Новый состав ЗС оказался настолько разношёрстным, что остаётся только запастись терпением и наблюдать. Мне лично очень интересно, как будут разделены места председателя и сенатора.

Также с интересом буду наблюдать за формированием коалиций. Конечно, у меня есть свои версии, но пока озвучивать их не буду.

Знаю только одно: не пройдёт и полгода, и все наши оппоненты начнут с ностальгией вспоминать «тот самый первый созыв»», — заявил директор гимназии № 7 Ольга Хомякова.





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 269

Источник: Портал Информер