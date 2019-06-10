Ольга Хомякова: «Школа на Античном станет прогрессивным учебным заведением в Севастополе»

Победителем конкурса в номинации «Управление» стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Гимназия № 7 имени В.И. Великого» Ирина Крестинина, которая представила проект «Севастопольская инженерная школа».

По ее словам, новая школа должна стать средой для обучения, сотрудничества и отдыха, а также повысить интерес школьников к освоению точных и естественных наук, предоставлять возможность раннего получения профессиональных компетенций.

«Основными принципами нового учреждения должны стать развитие технического мышления школьников, формирование устойчивого интереса к инженерии и смежным наукам. Кроме того, педагоги смогут применять в учебном процессе интенсивные формы обучения, делать не на одаренных школьников, а на школьников, заинтересованных в развитии технического мышления», – сказала Ирина Крестинина.

Директор гимназии №7 Ольга Хомякова поздравила коллегу с победой: «Вы знаете, я не отношусь к тем руководителям, которые позиционируют тезис: “Свой пирожок ем сам….” Я адекватно оцениваю профессиональный уровень тех людей, которые работают со мной в команде.

Ирина Викторовна уже давно переросла свой уровень завуча и готова возглавить самую прогрессивную школу города, а именно такой станет новая школа на Античном.–>

Её проект видения развития мы обсуждали уже давно. Мы оба – физики. Кому, как не нам, понимать, что город нуждается в профильной политехнической школе. В Севастополе есть социальный заказ именно на специальности инженерной направленности. Таких детей надо растить с самого раннего детства.

Конечно, школа будет выполнять государственное задание по обучению всех детей микрорайона, но в профилизации должен быть приоритет на политех. Гуманитарных учебных заведений в Гагаринском районе более, чем достаточно, а вот нам – технарям – и податься некуда…

Я искренне желаю Ирине Викторовне удачи, успехов, побед в предметных олимпиадах, хороших родителей и творческих учителей. А я, как назначенный куратор, помогу, чем смогу!».

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