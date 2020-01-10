Омбудсмен Павел Буцай рассказал подробности задержания глухонемого севастопольца на Украине

10 января 2020     13
Омбудсмен Павел Буцай рассказал подробности задержания глухонемого севастопольца на Украине

Украинские силовики на границе с Крымом задержали глухонемого севастопольца, который возвращался домой из паломничества в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.«Он является православным верующим, и на Рождество, как объясняет его мама, поехал паломничать в Киево-Печерскую лавру. 8 января утром он возвращался домой в Севастополь, и на пункте пропуска «Чонгар» его задержали», – сказал Буцай.9 января Херсонский суд избрал жителю Севастополя меру пресечения в виде ареста до 3 марта 2020 года. Задержанный севастополец – инвалид по слуху третьей группы с детства.

 

«Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году, предъявив в качестве доказательства фотографии с памятной медалью участника Русской весны. Однако мама рассказывает, что сын по состоянию здоровья не мог участвовать в деятельности самообороны. Возможно, его с кем-то перепутали», – сказал Буцай.

Власти Севастополя намерены принять «все меры для возвращения» задержанного, уже направлены запросы о содействии уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в министерство иностранных дел России.

На сайте национальной полиции Украины сообщается, что севастопольцу инкриминируют часть 5 статьи 260 УК Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.



Пятница, 10 января 2020 г. 495

Источник: Портал Информер

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