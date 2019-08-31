Она ушла и забрала с собою лето…

31 августа, последний день лета, останется траурным днём для коллектива севастопольского интернет-издания «ИНФОРМЕР». Жизнь нашей коллеги Ирины Остащенко оборвалась в 17 часов 35 минут 31 августа 2015 года. Последнее пристанище она обрела на одном из Подмосковных кладбищ.

Она была невероятно мудрым и тонким человеком, другом, наставником и настоящим профессионалом своего дела. Её жизнерадостность, умение видеть положительные моменты в любой ситуации навсегда останутся для нас примером для подражания. Она была особенная и, возможно, слишком хорошая для этой жизни!

Ирина запомнилась открытостью, чувственностью и отзывчивостью. Она легко находила общий язык с людьми, умела сплотить коллектив и вдохновляла на новые достижения. Это горе затронуло всех, кто знал её при жизни. Ирина была умной, красивой, доброй, вежливой, невероятной, такой она и запомнится нам. Пусть будет пухом ей земля…

Она ушла и забрала с собою лето… Любим. Помним. Не забудем…

<!-- -->





Суббота, 31 августа 2019 г. 515

Источник: Портал Информер