Она ушла и забрала с собою лето…

31 августа 2019     17
Она ушла и забрала с собою лето...

31 августа, последний день лета, останется траурным днём для коллектива севастопольского интернет-издания «ИНФОРМЕР». Жизнь нашей коллеги Ирины Остащенко оборвалась в 17 часов 35 минут 31 августа 2015 года. Последнее пристанище она обрела на одном из Подмосковных кладбищ.

Она была невероятно мудрым и тонким человеком, другом, наставником и настоящим профессионалом своего дела. Её жизнерадостность, умение видеть положительные моменты в любой ситуации навсегда останутся для нас примером для подражания. Она была особенная и, возможно, слишком хорошая для этой жизни! 

Ирина запомнилась открытостью, чувственностью и отзывчивостью. Она легко находила общий язык с людьми, умела сплотить коллектив и вдохновляла на новые достижения. Это горе затронуло всех, кто знал её при жизни. Ирина была умной, красивой, доброй, вежливой, невероятной, такой она и запомнится нам. Пусть будет пухом ей земля…

Она ушла и забрала с собою лето… Любим. Помним. Не забудем…


Суббота, 31 августа 2019 г. 515

Источник: Портал Информер

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