«Они в выходные не работают?» Врио губернатора удивился, почему строители не работают в воскресенье

На сегодняшнем аппаратном совещании правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. вице-губернатора Иван Кусов доложил, что в настоящее время в Севастополе ведётся строительство школы в бухте Казачья (вторая очередь), которая должна начать работу в сентябре. Школа-коллегиум также может открыться в новом учебном году, если будет пройдена процедура лицензирования. Однако, скорее всего, она распахнёт двери во второй учебной четверти. Строится и вторая очередь школы на проспекте Античный, учебное заведение, по всей вероятности, заработает со второго учебного полугодия.
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к членам правительства и поинтересовался, почему не ведутся работы на стройках социальных объектов в выходные дни.
Однако и.о. директора департамента капитального строительства Сергей Смирнов ответил, что в выходные дни стройка не прекращается: «Коллектив становится в два раза меньше в выходные дни. Но, тем не менее, всё равно 80 человек на месте, трудятся».
Источник: Портал Информер
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