«Они в выходные не работают?» Врио губернатора удивился, почему строители не работают в воскресенье

На сегодняшнем аппаратном совещании правительства под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. вице-губернатора Иван Кусов доложил, что в настоящее время в Севастополе ведётся строительство школы в бухте Казачья (вторая очередь), которая должна начать работу в сентябре. Школа-коллегиум также может открыться в новом учебном году, если будет пройдена процедура лицензирования. Однако, скорее всего, она распахнёт двери во второй учебной четверти. Строится и вторая очередь школы на проспекте Античный, учебное заведение, по всей вероятности, заработает со второго учебного полугодия.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к членам правительства и поинтересовался, почему не ведутся работы на стройках социальных объектов в выходные дни.