Онкобольные в России останутся без лекарств

Российские врачи и пациенты единодушны: в стране нарастает лекарственная катастрофа. Об этом сообщает МК.

Из продажи исчезают проверенные импортные препараты. Еще несколько месяцев назад речь шла о 500 наименованиях, а сегодня их почти в два раза больше.

Подано уже 900 заявок о выводе лекарств с российского рынка. По данным издания, сорвана треть аукционов на госзакупки лекарств: нет антибиотиков, сыворотки от клещевого энцефалита.

С лета невозможно купить преднизолон, в российских регионах серьезные перебои с инсулином.

Как заявил известный детский онкогематолог, глава Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан, в ближайшее время россияне начнут массово умирать от рака, потому что исчезли даже простейшие препараты для химиотерапии.

Причин этому две. Первая — импортозамещение.

По закону, зарубежные препараты не могут участвовать в госзакупках, если есть отечественные аналоги. Многие из них имеют сильнейшие побочные эффекты, после такого лечения детей приходится буквально выхаживать.

СМИ писали о страшной ситуации, в которой оказались дети, больные лейкемией, — от отечественных препаратов для химиотерапии у них отнимаются руки и ноги.

Как пишет в соцсетях мама пятилетней девочки, больной миелоидной саркомой, от одного отечественного аналога импортного химиопрепарата у ребенка сгорели все слизистые.

Они выходили кровавыми ошметками с рвотой и поносом, был жуткий стоматит, просто кровавое месиво во рту. Два месяца ребенка выхаживали на внутривенном питании. Потом назначили другой аналог, тоже российский, — девочка кричала от боли в суставах, у ее соседа по палате отнялись ноги…

Врачи вынуждены возвращаться к старым протоколам лечения, когда выживаемость детей, например, в онкогематологии была 60%. Иными словами, мы откатываемся на десятилетия назад.

Вторая причина в том, что производители отказываются поставлять препараты по смешным ценам, на которых настаивает государство: они ниже себестоимости производства.

Повышать цены на препараты из списка жизненно важных и необходимых запрещено с 2010 года, несмотря на инфляцию и изменение курса валют.

Методика регистрации цен на жизненно важные препараты остается прежней, значит, в ближайшее время уход лекарств с нашей территории продолжится.







Суббота, 30 ноября 2019 г. 180

Источник: Портал Информер