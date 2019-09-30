Онкологи из Санкт-Петербурга обследовали 65 севастопольских детей

30 сентября 2019     14
Онкологи из Санкт-Петербурга обследовали 65 севастопольских детей

Детские онкологи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели выездной прием в севастопольской городской больнице №5. Доктора обследовали 65 детей в возрасте от одного месяца до 17 лет с патологиями кожных покровов и злокачественными новообразованиями. Кроме того, они провели лекции на тему выявления онкозаболеваний у детей для врачей первичного звена (педиатров, хирургов, ортопедов, неврологов, – прим. редакции).

«В Севастополе мы познакомились с врачами, заинтересованными в получении новых знаний, консультировании пациентов со сложными диагнозами, налаживании связей с федеральными медицинскими центрами. Особое внимание уделяем раннему выявлению онкозаболеваний у детей – своевременно проведённая диагностика позволяет начать лечение вовремя», – цитирует пресс-служба департамента здравоохранения главного детского онколога Ленинградской области Светлану Сафонову.

О визите онкологов из Санкт-Петербурга сообщалось заранее. Консультацию могли получить все, кто в ней нуждался.

С июля текущего года в состав больницы вошли детские поликлиники городских больниц № 2 и 3, Детская поликлиника № 2 и Детский центр медицинской реабилитации. Сотрудники медучреждения активно сотрудничают с федеральными клиниками, принимают участие в телемедицинских консультациях, организуют визиты в Севастополь ведущих российских докторов, постоянно участвуют в образовательных программах.


Понедельник, 30 сентября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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