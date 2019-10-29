«Он много читает». Зеленский не управляет Украиной

29 октября 2019     6
«Он много читает»

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан признался «Украинской правде», что украинский лидер Владимир Зеленский не управляет страной. 

«Я считаю, что страной руководит гражданское общество. Ну, это правда. Могу объяснить почему. Решения в стране принимает президент. Абсолютное большинство. Эти решения эмоциональные, интуитивные, они иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер», – сказал Богдан.

По его словам, Зеленский «очень чувствителен к мнению гражданского общества. Он много читает, в том числе социальные сети».

Ранее Владимир Зеленский отзывался о Богдане так: «Он мощный человек-специалист. Когда сейчас я решаю, кого брать, я хотел бы брать человека, если он не нарушает закон и если он действительно знает свое дело и выполняет его. Я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной. Мне сейчас так нужен результат для нашей страны, нас раздирают все: на войне, внутри, люди не хотят избавиться от своих прошлых корон, продолжают быть императорами, забывая, кто они и какой у них статус. Очень сложно. Нет идеальных людей в моей команде, наверное. Но это моя команда, и если они не нарушают закон и они профессионалы, они должны работать на государство».

 



Вторник, 29 октября 2019 г. 399

Источник: Портал Информер

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