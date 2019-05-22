«Он отстаивает свою свободу». Правозащитники рассказали, почему активиста Балуха поместили в ШИЗО

Правозащитники объяснили, почему украинскому активисту Владимиру Балуху продлевают срок нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии № 4 города Торжок в Тверской области России.
Как сообщает Крымская правозащитная группа, Балух отказывается носить тюремную робу и не хочет принимать пищу, которую готовят в местах лишения свободы.
«Осужденный в Крыму за украинскую позицию Владимир Балух отрицает свою вину и не признает решение российского суда о лишении его свободы. В знак протеста против действий оккупантов, активист отказывается принимать пищу, которую готовят в местах лишения свободы. Он ест только то, что передают родственники, либо голодает. Украинец также отказывается носить тюремную робу. Это его форма протеста против действий российских оккупантов. Владимир Балух таким образом отстаивает свою свободу», – пояснили правозащитники.
Ранее сообщалось, что Балуху продлили срок содержания в ШИЗО до 31 мая.
7 мая адвокат Ольга Динзе посетила украинского активиста из Крыма Владимира Балуха. По ее словам, в ШИЗО он ест только хлеб и пьет воду, состояние здоровья Балуха «заметно ухудшилось».
Адвокат Балуха высказывала мнение, что администрация колонии систематически помещает ее подзащитного в ШИЗО для того, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина.
Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия продолжает блокировать попытки украинского консула навестить в ШИЗО крымчанина Владимира Балуха.
Владимир Балух
Владимир Балух – коренной крымчанин, фермер, украинский общественный активист, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Еще зимой 2013 года он вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку «Улица героев Небесной Сотни». Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: за драку и хранение боеприпасов. В знак протеста Балух голодал более 200 дней. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Источник: Крым.Реалии
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