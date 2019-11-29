Он создал в Крыму одну из самых жестоких ОПГ. Его бандиты начали с банального рэкета, а закончили массовыми убийствами

“ИНФОРМЕР” продолжает цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого города-героя и всего Крыма.

На протяжении 1994 — 1998 годов в Алуште и Партените действовала организованная преступная группировка под предводительством Валерия Санькова, по прозвищу Грузин.

Валерий Николаевич Саньков, по кличке Грузин (1970 года рождения, уроженец поселка Эрсакон Карачаево-Черкесской автономной области).

Был он человеком весьма крутого нрава: расправлялся с неугодными ему людьми скоро и кроваво.

В 1994 году Грузин возглавил организованную преступную группу, представлявшую собой своеобразное территориальное ответвление.

«Сейлема» (одна из трех крупных крымских ОПГ).

В течение нескольких лет он терроризировал Южный берег Крыма, в том числе поселок Партенит, в котором жил.

Поначалу наглый и дерзкий Грузин состоял в бригаде Виктора Ковальчука, занимавшейся рэкетом. Валера, попав в банду, сразу стал бороться за лидерство, и ему это удалось: когда Ковальчука в 1993 году посадили, Грузин занял его место.

В банде Грузина прежде всего поражал уровень дисциплины и четкое распределение обязанностей.

В банде состояли 23 человека. Вот основные из них: киллеры Владимир Погорелый (Гудок), Валерий Пахарь (Киевский), Андрей Синяков, Шамиль Хиштилов, Виталий Чайкун.

Хранителем оружия банды был Владимир Скрипка, его перевозчиком — Дмитрий Шестаков.

Сбором дани с предпринимателей занимались Константин Мисевич и Александр Чернышов, а её выбиванием из непокорных клиентов — Александр Чайкун, Дмитрий Широков, Николай Бибик, Андрей Серогодский и Александр Пальок. Остальные члены банды были рядовыми бойцами, или, как их называли, «пехотой».

Был ещё и личный водитель Грузина — Вячеслав Казанцев, который также передавал задания шефа браткам.

Для того чтобы вести красивую жизнь и обеспечить себя оружием, нужны были большие деньги. Самый легкий способ их добычи — банальный рэкет.

«Курортные» бандюганы обложили данью каждую коммерческую точку: рынок, магазины, торговые палатки, кафе и рестораны — все, где крутились наличные деньги и имелась прибыль, собирая с каждого предпринимателя ежемесячно по 100 — 200 долларов. Тот, кто сопротивлялся, имел крупные неприятности: его избивали, уничтожали имущество, отбирали автомобиль.

Из средств, добытых разбоем и рэкетом, был создан так называемый общак, куда ежемесячно поступали крупные суммы в валюте. Единоличным хозяином кассы был сам Саньков, выплачивая «зарплату» своим подчиненным, покупая средства слежения и связи и, конечно, оружие.

В самом начале «боевого пути» в распоряжении братков было 2 автомата АКМ, 4 пистолета ТТ, 3 пистолета с глушителями и боеприпасы к ним. С зимы 94-го по март 98-го были дополнительно приобретены автомат «Кипарис», 2 пистолета: ПСМ и Стечкина, прилипающая мина замедленного действия, граната РГД-5, 5 пистолетов кустарного производства и несколько тысяч патронов ко всему этому арсеналу.

У банды Грузина было и 7 автомобилей, в том числе микроавтобус «Мицубиси». В качестве конспиративной квартиры сначала использовался частный дом в Симферополе на ул. 1-й Конной Армии, где хранилось и оружие. Впрочем, Саньков из осторожности часто менял место дислокации, пока не приобрел квартиру на ул. Большевистской.

На счету страшной банды несколько десятков преступлений: разбойные нападения, кражи личного и коллективного имущества, угоны автомобилей, вымогательство, покушения на жизнь людей, умышленные убийства.

Список убийств, выполненных руками грузиновских братков, велик. Начал Саньков с конкурентов.

К концу 94-го всему «Сейлему» и лично Санькову особенно портили кровь «Греки», вознамерившиеся выжить конкурентов с освоенной ими территории. «Греков» решено было «мочить», и решение это быстро привели в исполнение.

В начале зимы 1994 года Валера поручил своим киллерам убрать «греческого» бригадира Газимагомедова.

14 декабря около 9 часов утра он вместе со своим водителем Харченко, выйдя из лифта и увидев вооруженных людей, выбежал на улицу. Харченко это сделать не успел, убитый несколькими выстрелами из пистолета ТТ, которые совершил Пахарь. Такая же судьба ждала и самого Газимагомедова. Он нарвался на автоматный огонь, который открыл по нему сидящий в автомобиле Погорелый.

Потом на следствии Саньков скажет: «По поводу убийства Харченко и Газимагомедова встал вопрос: или они нас, или мы их. Поэтому я дал команду Пахарю и Погорелому убрать их».

Чуть позже был убит директор спортивной школы каратэ «Спартак» Сивцов. Потом Саньков будет рассказывать следователю, что мотивом убийства стало то, что в Ялте, проезжая на своем автомобиле, он рядом с домом Сивцова неосторожно прижал его к стене, за что последний его избил. Далее по приказу Грузина Скрипка дал Погорелому и Виталию Чайкуну пистолет с глушителем, а вместе с ним приказ убить обидчика.

Сивцова расстреляли около часа ночи в подъезде его дома на ул. Чернова в Ялте, выпустив в него всю обойму. Он умер на месте, а два киллера получили «премию» в размере 2 тыс. долларов.

Следующее убийство, добавившее кровавого опыта молодой банде, произошло на «романтической» почве. Однажды вечером в середине августа 1995 г. любитель женщин Валера познакомился с девушкой, приехавшей в Крым отдыхать со спутником. Грузин затащил туристку в свой «Мерседес» и повез в один из баров в Гурзуфе. Погуляв до 2 часов ночи, Саньков привез девушку домой, где его встретил её друг — Сергей Король.

Между мужчинами произошла ссора, во время которой Грузин получил по физиономии. «Пострадавший» приказал своему водителю Казанцеву собрать банду. Король, понимая, что дело может плохо кончиться, посадил девушку в машину и рванул на трассу. Саньков начал его преследовать на БМВ и на большой скорости сбил машину. Шофер потерял управление, и авто с огромной силой ударилось о деревья. Девушка погибла на месте. Скоро на месте автокатастрофы собрались пятеро членов банды, вооруженных пистолетами. Раненого Короля начали зверски избивать ногами, а потом погрузили в багажник, отвезли к берегу в Карабахе и выбросили в море.

Бандиты Грузина убивали свои жертвы с такой легкостью и одновременно жестокостью, как будто перед ними были не живые люди, а картонные мишени или набитые соломой куклы, на которых отрабатывались когда-то в армии приемы штыкового удара.

Впрочем, таким куклам, если бы в них была душа, было бы гораздо легче — один точный удар, и все кончено. Люди же, попадавшие в руки бандитов Грузина, умирали долго и мучительно.

В 1997 году в селе Залесье Симферопольского района были убиты Каталинов и Борку, в 1995 году в Киеве — Мурлыкин и Резник, в 1997 году в Харькове — гражданин Кравченко, в 1996 году в Умане — Воронов, в 1997 году в Кривом Роге — Сергиенко.

Как известно, роковым для Грузина оказалось убийство в декабре 1997 года председателя правления института «Крымагропроект», гендиректора АО «Динатос» Сергея Прокопьева.

15 декабря 1997 года Погорелый и Скрипка доставили к месту будущего преступления двух киллеров: Пахаря и Чайкуна, а сами отъехали в условленное место. Обязанностью двух других бандитов было подвезти киллерам оружие и ждать их в «Ниве» на улице Жукова.

Получив два пистолета, те спустились вниз по улице и спрятались в темном углу рядом с домом Прокопьева на ул. Новаторов, ожидая его приезда. Когда Прокопьев подъехал к дому и стал выходить из машины, они выскочили из укрытия и открыли стрельбу. Получив несколько пуль в область груди, Прокопьев скончался. Зато повезло его водителю Павленко. У стрелявшего в него Чайкуна заклинило пистолет. Пока он возился с оружием, водитель спрятался за колесом авто, притворившись, что убит. Выяснять, так ли это на самом деле, времени уже не было.

Бросив по дороге оружие, киллеры подбежали к «Ниве», там переоделись, чтобы потом сжечь одежду. Потом они пересели в микроавтобус с Погорелым и Скрипкой и отправились в Угловое, где их ждал Грузимн.

Он, помня о том, что его уже трижды подводили с Прокопьевым, сразу им не поверил и, приказав браткам ждать его, отправился в Симферополь, чтобы убедиться, что враг мертв. Домой в Партенит, чтобы запутать милицию, бандиты поехали по горной дороге.

В пути Грузин выдал «премию» киллерам — по 2500 грн. каждому.

Бурная деятельность бандитов в Алуште долгое время оставалась незамеченной правоохранителями. Местные сыщики закрывали глаза на бесчинства, совершаемые Грузином и его группировкой, а подвергавшиеся насилию предприниматели боялись обращаться за помощью, предпочитая платить дань местным отморозкам.

Более того, чуть ли не наполовину ОПГ Грузина состояла из бывших и даже действующих правоохранителей. Говорят, одни были внедрены в банду самими ментами, дабы сливать последним информацию, другие попросту занимались криминалом, используя профессию в корыстных целях

К примеру, таковым оказался член ОПГ Грузина Андрей Т. Сначала он работал в налоговой, потом в милиции, а затем был за мечен в том, что облагал обменные пункты Симферополя данью. Когда высшему начальству поступила информация о том, что сотрудник такого важного милицейского ведомства является членом банды Валеры Грузина, Андрея Т. пустили в разработку. Арестовали его в аэропорту, когда он пытался продать автомат и патроны. На допросах выяснилось, что он уже давно занимался реализацией оружия.

Первая попытка положить конец банде Грузина была предпринята правоохранителями лишь летом 1997 года. Санькову тогда удалось сбежать, открыв стрельбу по милиционерам. Прокуратура дала санкцию на его арест.

Лишь спустя почти год, в ночь с 8 на 9 июня, Санькова задержали в селе Найденовка Красногвардейского района.

По словам исполняющего обязанности начальника Алуштинского горотдела милиции Тиграна Паронянца, тогда на место предполагаемого нахождения Грузина выехали три оперативных экипажа. При задержании бандит оказал сопротивление, и сотрудники милиции вынуждены были применить табельное оружие…

Правоохранителям удалось доказать около 40 эпизодов преступной деятельности банды, в том числе 5 умышленных убийств, 2 покушения на умышленное убийство и еще 32 преступления — грабежи, разбой, вымогательство.

12 членов банды (ещё трое находятся в розыске) получили разные сроки лишения свободы. Самые кровавые бандиты, Валерий Саньков и Валерий Пахарь, приговорены к высшей мере — пожизненному заключению.

Однако, как известно, Грузину не пришлось долго «париться на нарах» — он умер в камере (вернее, в этом ему помогли). Наверное, слишком много знал. И о сотрудничестве с правоохранительными органами тоже.

Источник: Портал Информер