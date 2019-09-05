ООО «Севастопольские мамы» объявили войну свалкам

“Пусть растут деревья, а не свалки!”, – девиз общественников, членов севастопольской региональной общественной организации “Севастопольские мамы”.

Акция по сбору пластиковых отходов, макулатуры, алюминиевых банок, старых батареек активизирует севастопольцев на гражданский, не побоимся этого слова, подвиг.

И уже не только севастопольские мамы, но и севастопольские папы, а также их детвора от мала до велика, с удовольствием и огромным желанием принимают участие в эко-субботах (последней субботе каждого месяца).

Люди несут бытовые отходы, которые не успели пополнить городскую свалку, а уже сданы на переработку.

На вырученные деньги руководители и координаторы акции “Пусть растут деревья, а не свалки” в этом году закупят новые саженцы, которые будут высажены во дворах, скверах, парках нашего города.

Такими темпами участники проекта в самом ближайшем будущем превратят Севастополь в город-сад.

Председатель СРОО “Севастопольские мамы” Елена Голубева отметила, что в прошлом году севастопольские мамы высадили 206 деревьев, из них только 42 были закуплены на деньги от сдачи пластика, остальные приобретены на целевые пожертвования.

“В этом году мы сдали добра уже на 384 дерева”, – не без гордости делится успехами общего труда Елена Голубева.

Координатор всех экологических проектов СРОО “Севастопольские мамы” Галина Болтогаева помнит, как все непросто начиналось.

“Ровно год назад, мы начинали акцию, практически, вслепую, – рассказывает Галина. – Понятно было, что проект этот необходим, что сочувствующих много. Только было не понятно, сколько из тех, кто считают это дело нужным, будет готов лично принять участие. Ведь собирать и сортировать мусор, пусть даже собственный, хранить, везти в определенный день, снова сортировать – это вам не репостить картинки деревьев в пакетах или морских животных, погибающих от пластикового загрязнения.

Год назад результатом нашей первой эко-субботы были всего-то 20 килограмм сданного пластика и только 200 рублей, вырученных за него. Их хватило бы только на один саженец. Но мы и тому были рады – вместо кучи неразлагающегося хлама – прекрасное дерево!

Каждый следующий месяц к нам присоединялось все больше семей, а последнее время многие приезжают с детьми. И не с малышами, которых просто некуда деть, а с подростками, которые принимают активное участие в нашем проекте.

В августе, спустя год от первой эко-субботы, мы отправили на переработку уже два под завязку набитых “Форда-транзит”. И уверены, что это только начало нашего большого пути. Пусть в нашем городе растут деревья, а не свалки”.

Елена Голубева присоединилась к комментариям коллеги и добавила, что летом, вместо того чтобы изнывать от безделья, ребята подросткового возраста пришли 31 августа и приняли активное участие в проекте.

Конечно, не за награды они работали. Но взрослые понимали – такую инициативу надо поощрять.

“Похоже, мы переходим на новый уровень за право жить в чистом и зеленом городе. Но что еще важнее – с каждым разом у нас все больше подростков-участников.

В этот раз целая команда молодых сознательных граждан помогала нам фасовать батарейки по баклажкам.

Кстати, 7 сентября приезжает “Ртутная безопасность”. Специалисты будут принимать опасные отходы у входа в парк Победы, кому там удобно – приезжайте, кому удобнее в офис нам подвезти – поторопитесь (ул. Ленина 36).

В этот раз мы предложили нашим юным друзьям поучаствовать в проекте на особых условиях – за 100 алюминиевых банок получить билет в кино и грамоту за участие.

Да, разумеется, можно просто пойти и купить билет, но мы не ищем торгово-обменных отношений. Если цель бесплатно сходить в кино, то есть и куда более простые способы ее достичь.

Тем более мы ценим то, как горячо откликнулись наши молодые бойцы на предложение внести в полезное дело немножко азарта.

В результате мы собрали в семь раз больше алюминиевых банок, чем обычно. Спасибо всем ребятам за участие.

Радостно, что каждый из них понимает, зачем он это делает – почти никто не принес 100 банок “под расчет”, а один парень совершенно изумил нас – 1100 банок принесли они с мамой! Вот такие дети дают нам надежду на будущее, именно они вдохновляют нас продолжать начатое дело”, – рассказала Елена Голубева.

Руководители организации, координаторы экологического проекта благодарят всех неравнодушных севастопольцев за участие в столь важном, нужном и полезном для всех нас деле. Спасибо большое всем!

И еще “Севастопольские мамы” напоминают, что помочь сделать наш город чище, зеленее и прекраснее могут все желающие.

Для этого надо всего лишь в последнюю субботу каждого месяца приехать по адресу: ул. Ленина, дом 36 и сдать ненужный вам пластиковый, бумажный, алюминиевый хлам, вредоносные, отслужившие свой век, батарейки.

Мы вам скажем спасибо. А в зависимости от вложенного труда вы осенью сможете получить саженец и высадить его во дворе, сквере, парке.





Четверг, 5 сентября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер