Опасная жара в Крыму

В ближайшие дни жара не покинет Крым: экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено до воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Республике Крым.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 13-16 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность”, — отметили в УМЧС.

Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности в таких условиях.

В лесу запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем возле деревьев, рядом с сухой травой, курить и бросать горящие спички и окурки.

Также нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях. Запрет распространяется и на использование пиротехнических изделий.

Источник: Портал Информер