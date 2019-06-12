Опасная жара в Крыму

12 июня 2019     34
Опасная жара в Крыму

В ближайшие дни жара не покинет Крым: экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности продлено до воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС по Республике Крым.

“По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 13-16 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность”, — отметили в УМЧС.

Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности в таких условиях. 

В лесу запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем возле деревьев, рядом с сухой травой, курить и бросать горящие спички и окурки.

Также нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях. Запрет распространяется и на использование пиротехнических изделий.

Источник: Портал Информер

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