Оперативники ФСБ ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков (ВИДЕО)

ФСБ раскрыла и пресекла деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте особо крупных партий наркотиков.

«В результате проведенной многоэтапной специальной операции пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализирующегося на организации незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

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Члены преступной группировки работали на территории сразу нескольких областей — Тверской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской, Томской и Челябинской. В ходе спецоперации силовиками было изъято из незаконного оборота 440 кг наркотических средств: МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша.

Кроме того, с поличным задержаны семеро сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов. В данный момент все они арестованы.

«Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на территорию крупных населенных пунктов Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные — за оптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах», — отметили в ФСБ.

В ФСБ добавили, что розничная стоимость изъятых наркотических средств составляет порядка 650 млн рублей.

Следственными подразделениями ФСБ России в отношении задержанных возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 228.1 УК России.

Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.







Среда, 13 ноября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер