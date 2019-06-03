Оперативники ФСБ нашли арсенал оружия в Симферополе

3 июня 2019    
Оперативники ФСБ нашли арсенал оружия в Симферополе

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе проверки оперативной информации в частном домовладении в городе Симферополе обнаружен арсенал оружия.

В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тыс. патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), 2 гранаты РГД, 3 гранаты Ф-1, запалы к ним, 2 противопехотные мины.

Изъятые предметы направлены на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Оперативниками УФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот. 

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Источник: Портал Информер

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