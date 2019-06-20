Операторы семь популярных пляжей Севастополя получили солидный штраф

Операторы семь популярных пляжей Севастополя за различные нарушение получили штраф в размере 20% от суммы договора обеспечения, заключенного между операторами и городом. Среди проштрафившихся “Любимовка-2”, “Парк Победы”, “Мыс Хрустальный”, “Альбатрос”, “Аквамарин”, “Песочный”, “Васили”. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что в рамках очередного рейда по пляжам чиновники проверили санитарное состояние пляжей, а также развитие инфраструктуры.

“Особое внимание при последней проверке уделили пляжам: “Парк Победы”, “Песочный” и “Мраморный”. Мы обращаем внимание на всю инфраструктуру, которая присутствует на пляжах. Уделяем внимание не только территории пляжей, но и объектам хозяйствующих субъектов, которые размещены на пляже”, – сказал Горлов.

По его словам, претензии есть ко всем операторам пляжей по отсутствию архитектурного облика НТО, доступности для маломобильных групп населения, плохого обеспечения зоны детского купания, обслуживание туалетов или их отсутствие, в целом санитарного состояния пляжей.

“Оператору пляжа “Парк Победы” месяц назад ставились задачи устранить выявленные нарушения, но этого так и не произошло. Сегодня к оператору помимо общих замечаний, есть вопросы по ограждающим конструкциям, отсутствию целостности теневых навесов. По “Песочному” – не обеспечена надлежащим образом система водоотведения при работе душевых. –>

По “Мраморному” — замечания в части санитарного состояния, в том числе ненадлежащее содержание детской площадки, не развита инфраструктура бытового сервиса. Таким образом, операторы пляжей не выполняют те обязательства, которые на них возложены в рамках договорных отношений”, – отметил Евгений Горлов.

Сегодня в отношении семи операторов пляжей будут применены штрафные санкций в размере 20% от суммы обеспечения договора это “Любимовка-2”, “Парк Победы”, “Мыс Хрустальный”, “Альбатрос”, “Аквамарин”, “Песочный”, “Васили”.

Операторам пляжей будет установлен месячный срок устранения выявленных нарушений. В случае выявления повторного нарушения условий Договора операторам пляжей будет начислен штраф в размере 50% от суммы обеспечения Договора. По итогам года будут приняты решения по расторжению договоров с операторами пляжей, не исполняющие обязательства в рамках договора.

ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства” заключены контракты на благоустройство сроком на 10 лет с операторами 11-ти пляжей, 4 пляжа — с ДИЗО, 2 пляжа переданы в оперативное управление ГБУ “Парки и скверы”, 6 пляжей заключили договора с муниципалитетами, 10 пляжей действуют на основании иных правоустанавливающих документов.

Департамент городского хозяйства проводит ежедневный мониторинг пляжей на предмет соответствующего благоустройства и содержания. В конце мая такую проверку провел и губернатор Овсянников, выразив потом недоумение степенью готовности пляжа в бухте Круглой.