«Опора России» выстраивает в Севастополе прямой диалог между предпринимателями и МЧС

Сегодня в Севастополе в новом формате состоялась встреча регионального отделения «Опоры России» и предпринимателей с руководством Главного управления МЧС по городу Севастополю.

Мероприятие прошло в формате бизнес-завтрака, где в неформальной обстановке была возможность обсудить важные вопросы взаимодействия бизнес-сообщества и МЧС. В мероприятии принял участие исполняющий обязанности руководителя ГУ МЧС по городу Севастополю Дмитрий Козлов.

Участники неформальной встречи обсудили правила проведения проверок противопожарных систем, размеры штрафных санкций за отдельные нарушения, а также сроки устранения и санкции за повторное нарушение. Кроме того, поднимались вопросы обслуживания и выбора оборудования и критерии отнесения предприятия к категории риска. Актуальные изменения в законодательстве, нормативно-правовых актах, регулирующих сферу противопожарной безопасности, также стали актуальной темой для обсуждения.

Председатель Севастопольского регионального отделения «Опоры России», заместитель Председателя Федерального комитета по средствам технической и пожарной безопасности Илья Пестерников отметил, что такие встречи очень важны для предпринимательского сообщества, ведь это возможность неформально пообщаться предпринимателям с профильными государственными органами.

«В официальной обстановке люди не готовы обозначать свои проблемы и задавать вопросы. А сегодняшний формат располагает к более откровенному общению. В ходе встречи предприниматели увидели, что МЧС открыто к диалогу. Перед нами стояла цель показать, что надзорные органы выполняют не карательную функцию, а открыты к диалогу и выполняют роль помощника и советчика в тех или иных профильных вопросах. В таком формате всегда приятнее работать, чем при официальных проверках», – отметил Илья Пестерников.

По его словам, «Опора России» планирует проводить такие встречи с разными ведомствами, в том числе с ИФНС, Роспотребнадзором и иными государственными и коммерческими структурами, связанными с предпринимательской деятельностью.

«Предприниматели, в основном, не специалисты в пожарной безопасности, поэтому мы как Общественная Организация, исходя из их обращений, формулируем свои инициативы и доносим их до законодательных органов. «Опора России» в этом отношении выступает своеобразным «мостиком» между бизнесом и различными контролирующими или законодательными органами», – добавил Илья Пестерников.

Председатель регионального отделения «Опоры России» подчеркнул, что «сегодня существует определенный посыл руководства страны о том, что необходимо выстраивать более открытое, конструктивное и эффективное взаимодействие надзорных органов с бизнес-сообществом». «ОПОРА РОССИИ» и Главное управления МЧС по городу Севастополю неукоснительно следуют этой тенденции. Такой формат диалога обеспечивает прогресс в двусторонних отношениях бизнеса и государства».–>

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю, начальник управления надзорной деятельностью и профилактической работой Эдуард Кустов выразил надежду, что такие встречи станут регулярными.

«Результаты таких совместных мероприятий послужат хорошим основанием для того, чтобы в будущем внести нужные изменения в нормативно-правовые акты, чтобы и у нас как у надзорного органа не было к ним претензий», – сказал начальник управления надзорной деятельностью и профилактической работой.

В свою очередь, Михаил Полторак, учредитель Мебельной фабрики «Компас», отметил, что «самый главный итог встречи – открытый диалог с руководством МЧС». «Такой формат встреч довольно непривычен для предыдущих периодов. Это определенно улучшает взаимоотношения между предпринимателями и надзорными органами. Мне важно было увидеть подход к диалогу с обеих сторон».–>

Он также выразил благодарность Илье Пестерникову и «Опоре России» за организацию встречи.

Александра Брындзя, руководитель кафе «Вареничная» в Севастополе поделилась мнением о новом формате диалога: «В таком формате беседы выявляются, действительно, насущные вопросы. Мы получили от представителей МЧС полезные советы по организации пожарной безопасности и пришли к понимаю, что в дальнейшем будем так же тесно сотрудничать с целью оказания практической помощи. Ведь целью всей деятельности является общее благополучие потребителей, их безопасность».–>