Определена дата выборов в Заксобрание Севастополя

4 июня депутаты Законодательного собрания Севастополя назначили дату выборов в городской парламент второго созыва.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством выборы должны быть назначены на второе воскресенье сентября, которое в этом году приходится на 8 число.

За это решение проголосовали все 16 присутствовавших в зале депутатов.

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