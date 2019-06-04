Определена дата выборов в Заксобрание Севастополя

4 июня 2019     8
Определена дата выборов в Заксобрание Севастополя

4 июня депутаты Законодательного собрания Севастополя назначили дату выборов в городской парламент второго созыва. 

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством выборы должны быть назначены на второе воскресенье сентября, которое в этом году приходится на 8 число.

За это решение проголосовали все 16 присутствовавших в зале депутатов.

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Источник: Портал Информер

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