Опрос «ИНФОРМЕРа»: что бесит севастопольцев накануне выборов в Законодательное собрание города (ВИДЕО)

Каждого из нас когда-либо что-то выводило из себя или кто-то портил нам настроение…

Например, работа — изнурительное и нервное времяпровождение, принудительное заточение в четырех стенах с задротами и стервами. Или жизнь с родителями, так как не пригласишь ни гостей, ни любимого человека.

Одних раздражают кредиты, так как приходится туго затянуть пояса, других — погода и пробки, третьих — страшные женщины и разговоры о свадьбе, четвёртых — глючный интернет, так как в офисе он подключен по самому дешёвому тарифу… А некоторые выходят из себя, когда видят на улицах города унылые лица и упитанных гаишников.

«ИНФОРМЕР» решил выяснить, что или кто раздражают севастопольцев накануне выборов в Заксобрание.

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Четверг, 22 августа 2019 г. 490

Источник: Портал Информер