Оптимизм Михаила Развожаева разделяют далеко не все

19 января врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал возможность участия севастопольцев в выборах президента России.

«Совершенно очевидно, все видят отношение президента нашей страны к Крыму и Севастополю. Соответственно, мы даже в голову не можем взять, что права крымчан и севастопольцев будут каким-то образом ущемлены.

Я думаю, изначально было понятно, как это будет урегулировано в Конституции. Совершенно чётко права крымчан и севастопольцев в рамках изменений в Конституции никак не будут ущемлены, они будут, как и все граждане РФ, иметь возможность и право участвовать в выборах всех уровней», — сказал Развожаев.

Однако оптимизм врио губернатора Севастополя не разделяют политологи и аналитики.«Если поправки в Конституцию будут приняты, то любой севастополец из числа тех, кто проживал в городе-герое до марта 2014 года и был гражданином Украины, сможет выставить свою кандидатуру в президенты лишь в 2039 году. Не исключаю, впрочем, что для крымчан могут ввести какие-то законодательные отступления от норм, хотя это видится маловероятным», – сказал политолог Вадим Максимов.

Если же следовать словам Владимира Путина, то никто из тех, кто в 2014 году принял российское гражданство, формально не имеет право претендовать на президентский пост.

«К слову говоря, предложенные президентом четверть века еще относительно щадящий ценз. В тех же Соединенных Штатах главой государства может стать только человек, родившийся на территории США, не говоря уже о гражданстве», – отметил Максимов.

Впрочем, возможно в ходе обсуждения поправок в текст Конституции в рабочей группе, для крымчан и севастопольцев будет сделано исключение. Именно об этом и говорил врио губернатора Севастополя.

«Могу сказать, что есть тема для обсуждения. Будем искать формулировку, потому что Крым — часть России. Человек, проживающий в Крыму, живет на территории РФ», – заявил участник рабочей группы, депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Член рабочей группы, депутат Государственной Думы Юрий Афонин отметил, что все поправки, которые будут приняты, должны работать «на десятилетия вперед».

«С одной стороны, есть проблема единого подхода к характеристикам для возможности занять должность. С другой – особая ситуация с Крымом и Севастополем. Это заслуживает внимания и рассмотрения», – сказал Афонин.

Член рабочей группы и первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова заявила о необходимости прописать отдельно в поправках не только Крым и Севастополь, но учесть другие потенциально возможные проблемы.

«Это должно касаться не только Крыма с Севастополем. Наверное, отдельным параграфом, отдельным пунктом должны быть прописаны и похожие случаи. На протяжении XX века мы видели, как могут меняться территориальные границы нашего государства», – отметила Дудова.

Напомним, что 15 января в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию РФ. В частности, рекомендовал для кандидатов в президенты РФ увеличить срок их проживания на территории страны до 25 лет, а также исключить участие в выборах президента кандидатов, которые когда-либо имели гражданство другого государства.







Понедельник, 20 января 2020 г. 200

Источник: Портал Информер