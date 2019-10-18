Оптом дороже: для Севастополя закупят неоправданно дорогие скамейки

18 октября 2019     18
Оптом дороже: для Севастополя закупят неоправданно дорогие скамейки

ГБУ «Парки и скверы» закупит для Севастополя очередную партию скамеек. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно материалам конкурса, из городского бюджета на закупку скамеек готовы выделить почти 1,4 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен будет предоставить 50 скамеек, каждая из которых стоит 27 тысяч рублей.

Судя по ценам на скамейки в специализированных магазинах, за 27 тысяч рублей можно купить далеко не самую дешевую лавочку. Так, цена обычной садовой скамейки на фабрике садово-парковой мебели начинается от 13 тысяч рублей. Скамейки, похожие на те, что сейчас установлены по всему Севастополю, можно купить в среднем за 15-16 тысяч.

К примеру, такие скамейки установили весной этого года после реконструкции на площади Захарова (Северная сторона):

Фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Почти такие же лавочки в специализированных магазинах стоят чуть более 19 тысяч рублей за штуку, и это цена в розницу. Почему же в новой закупке у скамеек указана такая высокая цена, не понятно. Видимо, специально для Правительства оптовая закупка оказывается дороже.

К слову, недавно местные жители рассказали, что на площади Захарова вандалы частично сломали шесть скамеек. Даже те, что повреждены несерьезно, ремонтировать никто не торопится. Борьба с вандалами также не даёт заметных результатов. Однако ГБУ «Парки и скверы», вместо того, чтобы чинить сломанные скамейки или предотвращать их порчу, предпочитает закупать новые, да еще по неоправданно высокой цене.

Форпост-Севастополь.ru

 



Пятница, 18 октября 2019 г. 979

Источник: Портал Информер

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