Опубликована официальная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк

На официальной странице Анастасии Заворотнюк в социальной сети Instagram появилось новое сообщение, касающееся её болезни.
«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц», — говорится в сообщении.
Его авторы назвали выдумками появляющиеся в СМИ слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали её болезни.
Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания, появились в СМИ в августе. По словам продюсера Андрея Разина, у неё диагностировали четвёртую стадию рака мозга.
Вторник, 15 октября 2019 г. 1
Источник: Портал Информер