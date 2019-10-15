Опубликована официальная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк

15 октября 2019     12
Опубликована официальная информация о здоровье Анастасии Заворотнюк

На официальной странице Анастасии Заворотнюк в социальной сети Instagram появилось новое сообщение, касающееся её болезни. 

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, изменённого сознания, паралича или полной атрофии мышц», — говорится в сообщении.

Его авторы назвали выдумками появляющиеся в СМИ слухи об актрисе и попросили не выносить на всеобщее обозрение детали её болезни.

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологического заболевания, появились в СМИ в августе. По словам продюсера Андрея Разина, у неё диагностировали четвёртую стадию рака мозга.



Вторник, 15 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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