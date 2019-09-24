Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной

24 сентября 2019     12
Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной

Опухоль российской актрисы Анастасии Заворотнюк является неоперабельной. Врачи это выяснили после трехнедельного наблюдения за 48-летней артисткой, сообщает телеграм-канал Mash.

Согласно источнику, теперь жизнеспособность актрисы будет поддерживаться исключительно медикаментами.

Сейчас Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии, проходя лечение в отделении терапии частной московской клиники.

При этом всего несколько дней назад журналист Сергей Майоров сообщил, что актриса перенесла вторую операцию.

Он отметил, что «появилась надежда на то, что всё может еще обойтись».

Напомним, диагноз рак мозга актрисе Анастасии Заворотнюк поставили еще весной этого года. В клинике в Германии Заворотнюк сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли.

Заворотнюк проходила курс химио- и лучевой терапии, однако они не дали результата, актриса чувствовала себя все хуже. 13 сентября актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 1885

Источник: Портал Информер

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