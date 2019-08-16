Организатора педофильских вечеринок Джеффри Эпштейна могли убить

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации педофильских оргий для представителей американского истеблишмента и работорговле, с большой вероятностью могли убить в тюремной камере. Об этом сообщает Fox News.

Сигел пришел к такому выводу, опираясь на данные вскрытия миллиардера, которого 10 августа нашли мертвым в тюрьме. По его словам, признаками насильственной смерти является то, что у Эпштейна была сломана подъязычная кость и на шее были различные повреждения.

Также он отметил и то, что задержанного шесть дней держали в специальной камере, где за ним вели наблюдение во избежание самоубийства, однако потом “внезапно следить перестали”.

“Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство”, – подчеркнул Сигел.

У покончившего с собой американского финансиста Эпштейна обнаружили переломы, характерные для удушения. Он ожидал суда в федеральной тюрьме Манхэттена (Нью-Йорк).

Напомним, что Эпштейна тесно связывали с экс-президентом Биллом Клинтоном и другими представителями мирового истеблишмента.

Также сообщалось, что в доме Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в синем платье и туфлях-лодочках.





Пятница, 16 августа 2019 г. 87

Источник: Портал Информер