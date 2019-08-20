Организаторов севастопольской ярмарки хотят привлечь к ответственности

Прокуратура Севастополя требует привлечь к ответственности организаторов ярмарки «Фермерская» на улице Генерала Хрюкина, 4. Надзорное ведомство установило, что торговые ряды планируется разместить на инженерных сетях. Прокуратура провела проверку по коллективному обращению граждан.

«Ярмарка размещается на водопроводе, самотечной сети водоотведения и газопроводе, нарушая их охранные зоны, препятствует доступу специалистов к этим сетям в случае возникновения аварийных ситуаций», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Кроме того, торговые ряды устанавливаются на проезжей части дороги. Управление ГИБДД МВД России по Севастополю привлекло юридическое лицо, которое выступает организатором ярмарки, к административной ответственности.

«Однако меры, предусмотренные законодательством, по прекращению деятельности ярмарки главным управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя не принимаются», – добавили в пресс-службе.

Прокуратура внесла начальнику главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадиму Кирпичникову представление, в котором инициирован вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Управление анонсировало начало работы ярмарки на улице Генерала Хрюкина с 1 апреля текущего года.





Вторник, 20 августа 2019 г. 267

Источник: Портал Информер