Осенний бал в Севастополе

Золотая осенняя пора, воспетая в произведениях русских классиков, всегда богата своими разнообразными красками и одухотворенным очарованием. Именно осень стала главной темой игры-представления. На сцене выступили 22 ноября во Дворце культуры рыбаков.

Госпожа Осень (в исполнении очаровательной Инны Кулик, – прим. редакции) закружила гостей мероприятия в праздничном хороводе, объявив о начале осеннего бала. Юные севастопольские школьники вместе с лесной феей (лауреат Международных конкурсов Мария Мандзий, – прим редакции) помогали Осени украшать лес и готовить его к приходу зимы.

Праздничное настроение попыталась всем испортить завистливая Кикимора Бесцветная, которая превратила обаятельного и всегда радостного Медведя (друга знаменитой Маши, – прим. редакции) в плюшевую игрушку. Вернуть истинный облик Медведю (Наталия Рачок) помогали заботливая Козочка (Екатерина Рабиевская), школьники и многие другие персонажи сказки.

Развеяла злые чары могущественная Госпожа Осень, пригласив Кикимору на бал и поручив ей ответственное задание по охране леса. С помощью школьников, которые проявили смекалку и свои тематические знания, Медведь вновь вернулся к Маше, приняв все произошедшее за сон.

В осеннем балу приняли участие творческие коллективы Дворца, увлекшие детей в красочное мероприятие: актриса театра драмы «Психо Дель Арт» Анастасия Гончарова, юная солистка народного музыкального театра «Проект 8692» Евангелина Астахова, участницы образцового хореографического ансамбля «Атлантика» и детской театральной студии «А-ФИШкА».

Юные школьники, увлеченные действием сказки, искренне сопереживали и пытались помочь героям представления. А по завершении игры все участники и гости мероприятия снова закружились в танце, подпевая известным песням и рассказав о том, за что и как сильно они любят осень.

Отдел информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой







Пятница, 22 ноября 2019 г. 395

Источник: Портал Информер