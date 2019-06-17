Особая привязанность родственников Владимира Путина к этому месту...

Семья Путиных владеет двумя домами на побережье Франции. Это официально подтвердили французские власти. Дома принадлежат дочери Путина и новому мужу его бывшей жены – Людмиле.

Заместитель мэра французского города Биарриц Джоселин Кастаньед подтвердила газете Time, что семья президента России владеет двумя особняками на территории муниципалитета. Эта информация появилась в прессе в 2015 году с подачи агентства Reuters, но тогда журналисты не смогли доказать ее с помощью властей.

Людмила Путина регулярно бывает на французском побережье после развода и активно посещала фешенебельный курорт до разрыва с главой государства, рассказал почетный консул России в Биаррице Александр де ла Серда.

«Она останавливается либо в «Мирамаре», одном из самых роскошных отелей города, либо в доме, принадлежащем нашему общему другу из петербургского круга Путина», — заявил Серда.

Людмила Путина замужем за Артуром Очеретным, который возглавляет российскую некоммерческую организацию. Очеретный также приобрел особняк в Биаррице.

Второй дом принадлежит предполагаемому зятю президента Кириллу Шамалову, который купил особняк в 2012 году. Четырехэтажный замок на побережье построен в 1950-е. Площадь особняка составляет около 300 квадратных метров, участка с бассейном — примерно 2000 квадратных метров. Шамалов, по данным Reuters, купил виллу для своей супруги — Екатерины Тихоновой, которую считают дочерью президента.

«Люди видят их гуляющими на рынке. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», — рассказала заммэра Джоселин Кастаньед о семье Путиных.

Французские власти уже подтвердили законное приобретение домов.