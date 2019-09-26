«Останутся именно те, кого надо гнать в шею. Подхалимы, блатные, воры и любовницы подхалимов, воров и блатных»

На днях замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала масштабное сокращение госслужащих в Российской Федерации.

По её словам, к 2021 году число чиновников в регионах планируется сократить на 15%, а сотрудников центрального аппарата — на 10%.

В комментарии РИА Новости она отметила, что реализация реформы в сфере госуправления начнется уже со следующего года.

Политолог Евгений Сатановский, который в Telegram выступает под псевдонимом «Армагеддоныч», скептически отнесся к выдвигаемой инициативе.

По его словам, «чистка» кадров приведет лишь к тому, что останутся не удел лишь те, кто реально работает.

«Можно спорить на любую сумму, останутся именно те, кого надо гнать в шею. Подхалимы, блатные, воры и любовницы подхалимов, воров и блатных. Кто их уволит? За штат пойдут все, кто ещё работает. Не фиг мешать остальным. Опять же, анонсировали всё те же, кто уже много чего оптимизировал. Вдохновляет», — отметил он.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер