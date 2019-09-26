«Останутся именно те, кого надо гнать в шею. Подхалимы, блатные, воры и любовницы подхалимов, воров и блатных»

26 сентября 2019     12
«Останутся именно те, кого надо гнать в шею

На днях замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала масштабное сокращение госслужащих в Российской Федерации.

По её словам, к 2021 году число чиновников в регионах планируется сократить на 15%, а сотрудников центрального аппарата — на 10%.

В комментарии РИА Новости она отметила, что реализация реформы в сфере госуправления начнется уже со следующего года.

Политолог Евгений Сатановский, который в Telegram выступает под псевдонимом «Армагеддоныч», скептически отнесся к выдвигаемой инициативе.

По его словам, «чистка» кадров приведет лишь к тому, что останутся не удел лишь те, кто реально работает.

«Можно спорить на любую сумму, останутся именно те, кого надо гнать в шею. Подхалимы, блатные, воры и любовницы подхалимов, воров и блатных. Кто их уволит? За штат пойдут все, кто ещё работает. Не фиг мешать остальным. Опять же, анонсировали всё те же, кто уже много чего оптимизировал. Вдохновляет», — отметил он.

 


Четверг, 26 сентября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Освобожденному фигуранту дела о беспорядках в Москве обещали смягчить наказание
Освобожденному фигуранту дела о беспорядках в Москве обещали смягчить наказание

Историку Алексею Миняйло, освобожденному Басманным судом из-под стражи по делу о массовых беспорядках в Москве, зачтут время его нахождения в …


Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России
Квят рассказал, с какой трибуны он бы смотрел Гран-при России

16:39 Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал, какое место на трибунах автодрома в Сочи он бы занял, будучи …


Травмы пассажиров Boeing-767 в Барнауле связали с конструкцией трапов
Травмы пассажиров Boeing-767 в Барнауле связали с конструкцией трапов

Большое количество травм у пассажиров Boeing 767-300, совершившего жесткую посадку в Барнауле, может быть связано с конструктивной особенностью надувных трапов, …


С 1 октября россиянам запретят курить на балконах
С 1 октября россиянам запретят курить на балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Об …


«Останутся именно те, кого надо гнать в шею
«Останутся именно те, кого надо гнать в шею. Подхалимы, блатные, воры и любовницы подхалимов, воров и блатных»

На днях замминистра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала масштабное сокращение госслужащих в Российской Федерации. По её словам, к 2021 году число чиновников в регионах планируется …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты