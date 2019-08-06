Отважный кот поймал королевского питона

6 августа 2019     9
Отважный кот поймал королевского питона

В  городе Базилдон (Великобритания) домашний кот поймал беглого королевского питона. Об этом сообщает английская газета Southend Standard.

Питомец нашел заползшую во двор змею по запаху. Он привлек внимание хозяев, которые накрыли пресмыкающееся корзиной для белья и обратились за помощью в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Специалист по отлову зверей Джо Уайт, присланный организацией, обнаружил, что питон уже сбежал из-под корзины и прячется в чемодане, который также был в саду. Длина змеи составляла примерно 45 сантиметров.

«Змеи — мастера побегов. Подозреваю, что она сбежала из какого-нибудь вивария. Мы очень постараемся найти ее владельца и воссоединить их», – рассказал Уайт.

Справка:

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве домашнего животного.


Вторник, 6 августа 2019 г. 29

Источник: Портал Информер

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