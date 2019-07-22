«Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!» (ВИДЕО)

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ительница подмосковного города устроила погром в офисе Сбербанка. Клиентка напала на менеджеров с требованием отдать ей деньги.

Инцидент произошел 22 июля в офисе Сбербанка по адресу ул. Зелинского, 4. Женщина подбежала к столу сотрудника банка, схватила монитор и выбросила в окно.

При этом она громко требовала: «Отдайте мои деньги!» и каталась по полуМенеджеры вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии эвакуировали посетителей банка, а затем насильно выволокли устроившую погром женщину.

На кадрах, снятых очевидцем, видно как её тащат по лесенкам, а затем по земле. Женщина кричит: «Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!»

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Клиентов Сбербанка пришлось эвакуировать. Сотрудники Росгвардии с большим трудом вытащили буянющую на улицу. Далее её передали специалистам-психиатрам.