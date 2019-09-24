Отдохнувшие в Крыму россияне оказались самыми удовлетворенными

24 сентября 2019     11
Отдохнувшие в Крыму россияне оказались самыми удовлетворенными

Директор ВЦИОМ по работе с органами государственной власти Кирилл Родин сообщил о том, что россияне, отдохнувшие этим летом в Крыму, остались довольны отпуском. 

«Самыми довольными оказались те, кто отдыхал в Крыму. На втором месте по степени удовлетворенности – те, кто отдыхали за границей», – сказал Родин.

Всего в стране 71% отпускников остались довольны своим летним отдыхом. В текущем году в Крыму отдохнуло большее число жителей страны, чем в прошлом.

«Отдыхали в Крыму – 4% нам сказали. В прошлом году таковых было 3%. Показатель по сегменту чуть-чуть увеличился. Хотя в начале года россияне пессимистично смотрели на планы, что они действительно поедут в Крым. По факту чуть больше россиян сказали, что отдохнули в Крыму», – отметил Родин.

Согласно опросу ВЦИОМ, туристов в Крыму привлекают красивое чистое море и хорошие пляжи (20%). Природа притягивает на полуостров 17% отпускников, благоприятный климат – 14%, исторические места и достопримечательности – 8%. Пугают высокие цены и плохой сервис. 


Вторник, 24 сентября 2019 г. 510

Источник: Портал Информер

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