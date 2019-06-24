Отдыхающим Севастополя нравится! (ВИДЕО)

1 июня состоялось торжественное открытие городского пляжа «Адмиральская лагуна», сегодня там бурлит жизнь.

Ранее известный горожанам дикий «Солдатский пляж» превратился в современную благоустроенную территорию. Заместитель губернатора Илья Пономарёв считает, что «данный пляж ещё некоторое время будет являться образцом для всех других операторов пляжей».

В рамках работ по благоустройству согласно договору с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» оператор пляжа – ООО «Адмиральская Лагуна» – осуществил реконструкцию и оборудование всей необходимой инфраструктурой береговой линии протяженностью около 150 м, а также прилегающей территории площадью около 10 тыс м2.

На объекте обустроена пляжная зона, включающая в себя чистый галечный пляж с удобным входом в море и теневым навесом, современная набережная, вымощенная плиткой, а также зеленая прогулочная зона с удобными дорожками. Территория оснащена скамейками и урнами.

В районе набережной размещены кафе и киоски, питьевые фонтанчики, раздевалки, душевые, туалеты. Территория объекта подключена к городской канализации. Специально для этого была построена канализационная насосная станция.

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Для любителей активного отдыха оборудована спортивная площадка для воркаута, а также поле для пляжного волейбола. Предусмотрена и детская площадка для самых маленьких отдыхающих. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, предусмотрено размещение поста охраны.

На территории пляжа «Адмиральская лагуна» реализуется концепция «Доступная среда для инвалидов». На подъезде к пляжу организована парковка для автомобилей. Также оператор произвел установку наружного освещения и обеспечил Wi-Fi покрытие.

Рано утром в субботу «ИНФОРМЕР» решил выяснить у отдыхающих, нравится ли им обустроенный пляж «Адмиральская лагуна».