Отдых без риска: спасатели Севастополя учат детей отдыхать

Отдых без риска. Уроки безопасности для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях севастопольского региона, проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Севастополю и Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Лекции и практические занятия проходят в рамках Всероссийской акции «Научись плавать!», проекта «Научись спасать жизнь!» и «Месячника безопасности на водных объектах Севастополя».

18 июня специалисты побывали в лагерях «Радость» и «Алькадар». Они довели до детей основы безопасности на водных объектах и правила поведения во время купания в водоёмах.

«Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, мы должны объяснять и прививать правила безопасного поведения с самого детства. А сейчас, летом, эти темы очень актуальны. Правила безопасного пребывания на воде должен знать каждый», – уверен начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю» Константин Невоструев. – У нас морской город, и мы по максимуму стараемся обучить деток и привить им культуру поведения на воде. Для этого мы объясняем правила купания и методы реагирования на возникшую экстренную ситуацию. Очень важно, чтобы дети, отдыхающие в наших детских оздоровительных лагерях, были ознакомлены с элементарными навыками поведения на воде».–>

В каждом из лагерей были организованы две интерактивные площадки. На первой психологи МЧС знакомили ребят и вожатых с универсальным алгоритмом оказания первой помощи, с правилами проведения сердечно-лёгочной реанимации и с приёмом Геймлиха, применяемым при непроходимости дыхательных путей.

На второй площадке инспекторы ГИМС рассказали о средствах и методах спасения людей на водных объектах. Также каждый желающий воспитанник имел возможность опробовать приобретенные знания на практике: бросить спасательный круг и конец Александрова, примерить на себя спасательный жилет, на специальных манекенах отработать приемы первой помощи.

Ребята с удовольствием приняли участие в уроках безопасности от МЧС: с интересом проходили обучение, задавали вопросы. Все юные отдыхающие получили тематические листовки и памятки, которые обязательно помогут закрепить знания и навыки.

«Благодаря полученным знаниям о правилах безопасного поведения на летних каникулах, о средствах и методах спасения людей на водных объектах, а также приобретённым навыкам оказания первой помощи ребята и вожатые на отдыхе будут чувствовать себя гораздо уверенней!» – отметил директор детского оздоровительного лагеря «Радость» Сергей Ступин.

В мероприятиях 18 июня приняло участие более 160-ти детей.

Такие познавательные мероприятия от МЧС запланированы во всех детских оздоровительных лагерях региона – они будут проходить в течение всего летнего периода.