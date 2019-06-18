Отдых без риска: спасатели Севастополя учат детей отдыхать

18 июня 2019     15
Отдых без риска: спасатели Севастополя учат детей отдыхать

Отдых без риска. Уроки безопасности для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях севастопольского региона, проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Севастополю и Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 

Лекции и практические занятия проходят в рамках Всероссийской акции «Научись плавать!», проекта «Научись спасать жизнь!» и «Месячника безопасности на водных объектах Севастополя».

18 июня специалисты побывали в лагерях «Радость» и «Алькадар». Они довели до детей основы безопасности на водных объектах и правила поведения во время купания в водоёмах.

«Чтобы не допустить несчастных случаев на воде, мы должны объяснять и прививать правила безопасного поведения с самого детства. А сейчас, летом, эти темы очень актуальны. Правила безопасного пребывания на воде должен знать каждый», – уверен начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю» Константин Невоструев. – У нас морской город, и мы по максимуму стараемся обучить деток и привить им культуру поведения на воде. Для этого мы объясняем правила купания и методы реагирования на возникшую экстренную ситуацию. Очень важно, чтобы дети, отдыхающие в наших детских оздоровительных лагерях, были ознакомлены с элементарными навыками поведения на воде».–>

В каждом из лагерей были организованы две интерактивные площадки. На первой психологи МЧС знакомили ребят и вожатых с универсальным алгоритмом оказания первой помощи, с правилами проведения сердечно-лёгочной реанимации и с приёмом Геймлиха, применяемым при непроходимости дыхательных путей. 

На второй площадке инспекторы ГИМС рассказали о средствах и методах спасения людей на водных объектах. Также каждый желающий воспитанник имел возможность опробовать приобретенные знания на практике: бросить спасательный круг и конец Александрова, примерить на себя спасательный жилет, на специальных манекенах отработать приемы первой помощи.

Ребята с удовольствием приняли участие в уроках безопасности от МЧС: с интересом проходили обучение, задавали вопросы. Все юные отдыхающие получили тематические листовки и памятки, которые обязательно помогут закрепить знания и навыки.

«Благодаря полученным знаниям о правилах безопасного поведения на летних каникулах, о средствах и методах спасения людей на водных объектах, а также приобретённым навыкам оказания первой помощи ребята и вожатые на отдыхе будут чувствовать себя гораздо уверенней!» – отметил директор детского оздоровительного лагеря «Радость» Сергей Ступин.

В мероприятиях 18 июня приняло участие более 160-ти детей.

Такие познавательные мероприятия от МЧС запланированы во всех детских оздоровительных лагерях региона – они будут проходить в течение всего летнего периода.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

ЕС выделил Украине €29,5 млн на поддержку налоговых и таможенных реформ
ЕС выделил Украине €29,5 млн на поддержку налоговых и таможенных реформ

Европейский союз выделяет €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ, говорится в сообщении пресс-службы украинского Министерства финансов. «Компоненты …


Севастопольцы задают вопросы Владимиру Путину (ВИДЕО)
Севастопольцы задают вопросы Владимиру Путину (ВИДЕО)

Ежегодная прямая линия общения с Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня. Прямая трансляция начнется ровно в 12:00 по московскому времени. …


Отдых без риска: спасатели Севастополя учат детей отдыхать
Отдых без риска: спасатели Севастополя учат детей отдыхать

Отдых без риска. Уроки безопасности для ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях севастопольского региона, проводят сотрудники Государственной инспекции по маломерным …


Водитель пострадал в ДТП на трассе в Крыму
Водитель пострадал в ДТП на трассе в Крыму

Водитель пострадал в ДТП на дороге “Судак-Алушта” в районе села Веселое, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым во вторник. Авария …


Туристку из Уфы с травмами рёбер эвакуировали с плато Ай-Петри
Туристку из Уфы с травмами рёбер эвакуировали с плато Ай-Петри

Спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри туристку из Уфы, которая заблудилась, упала и получила травмы рёбер, сообщила пресс-служба МЧС по Республике …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты