Отец керченского стрелка скончался в больнице

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Росляков скончался в больнице после жестокого избиения. Семья похоронила его в общей безродной могиле. Об этом сообщает «Регион online».

По информации издания, мать Рослякова-старшего не пришла на его похороны и не стала оплачивать их. Остальные родственники не собрали деньги церемонию.Напомним, что с осени этого года 53-летний Игорь Росляков находился в клинике в тяжелом состоянии — он получил серьезную травму головы во время нападения на него грабителя. Источник издания в медицинских кругах отмечал, что после случившегося в Керческом колледже мужчина много болел.

«Проблемы были и с психикой, и с весом», — говорил собеседник портала.

Напомним, что 17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу в учебном заведении и расстрелял попавшихся ему на пути людей. Погибли 20 учеников и преподавателей, десятки пострадали. Сам Росляков застрелился.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 34

Источник: Портал Информер