Откровения Трампа: «Кого вообще волнует Украина?»

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Источник издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом.

«Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?», — приводит газета слова своего собеседника.

Также в материале говорится, что Трамп отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского намечена на 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.





Суббота, 21 сентября 2019 г. 276

Источник: Портал Информер