Открылся традиционный «БАЛ ХРИЗАНТЕМ» в Никитском саду

Рекордное число — свыше 50 тысяч хризантем сейчас можно увидеть в крымском Никитском ботаническом саду. Осень оказалось очень теплой, потому расцвели пока не все бутоны этого классического цветка, предпочитающего более холодное время цветения.

На Балу Хризантем

— Мы собираем по всему миру новинки, — отметил директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь, — и самое лучшее, что есть, привозим в наш сад. А наши селекционеры трудятся, создавая новые сорта.

выступает директор НБС

«Бал хризантем» проводится в ботаническом саду много лет, начиная с осени 1953 года. А 66-й бал этого года назвали «Золотой цветок» так как «хризантема» с греческого языка переводится как «златоцветная». В Китае их начали разводить еще в VI веке д.н.э. Затем хризантемы завезли в Японию, где они стали национальным цветком.

На балу

Посетителям «Бала хризантем-2019» представили 472 сорта и гибридных форм цветка, а в 2018 году гости увидели 333 сорта и гибридов.

бледно-розовые цветы

Во время церемонии открытия виртуоз игры на бокалах Тимофей Винковский исполнил произведения Петра Чайковского, кроме него выступили участники детских хореографических студий из Гурзуфа и юные кадеты с приемами рукопашного боя.

Тимофей ВиньковскийНа открытии бала

Хризантему используют как лечебное растение: ее листья назначают при мигренях, а цветки — для улучшения аппетита. Также во многих странах цветки и листья хризантем применяют для лечения глазных болезней, малярии и алкоголизма и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На Балу

Никитский сад в Крыму был основан указом Александра I от 1811 года, но датой его основания считается 1812 год.

На балу

Выставка «Золотой цветок» продлится до 5 декабря.

Бал хризантемеще не все цветы расцвелив Никитском саду

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Олег Широков

Источник: Крымские новости