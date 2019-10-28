Открылся традиционный «БАЛ ХРИЗАНТЕМ» в Никитском саду

Рекордное число — свыше 50 тысяч хризантем сейчас можно увидеть в крымском Никитском ботаническом саду. Осень оказалось очень теплой, потому расцвели пока не все бутоны этого классического цветка, предпочитающего более холодное время цветения.
На Балу Хризантем
— Мы собираем по всему миру новинки, — отметил директор НБС, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь, — и самое лучшее, что есть, привозим в наш сад. А наши селекционеры трудятся, создавая новые сорта.
выступает директор НБС
«Бал хризантем» проводится в ботаническом саду много лет, начиная с осени 1953 года. А 66-й бал этого года назвали «Золотой цветок» так как «хризантема» с греческого языка переводится как «златоцветная». В Китае их начали разводить еще в VI веке д.н.э. Затем хризантемы завезли в Японию, где они стали национальным цветком.
На балу
Посетителям «Бала хризантем-2019» представили 472 сорта и гибридных форм цветка, а в 2018 году гости увидели 333 сорта и гибридов.
бледно-розовые цветы
Во время церемонии открытия виртуоз игры на бокалах Тимофей Винковский исполнил произведения Петра Чайковского, кроме него выступили участники детских хореографических студий из Гурзуфа и юные кадеты с приемами рукопашного боя.
Тимофей Виньковский
На открытии бала
Хризантему используют как лечебное растение: ее листья назначают при мигренях, а цветки — для улучшения аппетита. Также во многих странах цветки и листья хризантем применяют для лечения глазных болезней, малярии и алкоголизма и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
На Балу
Никитский сад в Крыму был основан указом Александра I от 1811 года, но датой его основания считается 1812 год.
На балу
Выставка «Золотой цветок» продлится до 5 декабря.
Бал хризантем
еще не все цветы расцвели
в Никитском саду
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Олег Широков
Источник: Крымские новости